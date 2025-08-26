Strefa Gazy. Atak na szpital w Chan Junis. Celem była kamera Hamasu

Armia Izraela wyjaśnia i przyznaje: w śledztwie są „luki”

We wtorek wojsko Izraela podało pierwsze ustalenia wstępnego śledztwa dotyczącego ataku na Szpital Nassera. Według oświadczenia armii, celem uderzenia była kamera monitoringu należąca do Hamasu oraz osoby uznane za bojowników.

Podkreślono, że dwa z rzędu uderzenia zostały przeprowadzone, ponieważ żołnierze uznali, że kamera służyła do obserwacji pozycji izraelskich. Dodatkowo Izrael od dawna utrzymuje, że grupy bojowników Hamasu i innych organizacji zbrojnych często ukrywają się w szpitalach, choć rzadko przedstawia na to dowody – zaznacza agencja Associated Press, której współpracownica, 33-letnia Mariam Abu Dagga, zginęła w tym ataku.

Szef sztabu generalnego izraelskich sił zbrojnych przyznał, że w śledztwie pojawiły się „luki”, między innymi dotyczące rodzaju amunicji użytej do zniszczenia kamery.

Izrael uznaje ratowników medycznych za bojowników Hamasu

Śledztwo, prowadzone obecnie przez Izraelskie Siły Obronne, ma ustalić łańcuch dowodzenia, który zatwierdził atak. Anonimowy przedstawiciel armii poinformował, że oba uderzenia pochodziły z działa czołgu. Metoda ta, znana jako „double tap” (podwójne uderzenie), polega na wykonaniu kolejnych ataków w krótkim odstępie czasu na to samo miejsce i wzbudza kontrowersje – już wcześniej była potępiana w kontekście konfliktów na Ukrainie i Syrii, zwłaszcza gdy ofiarami padają cywile lub personel medyczny udzielający pomocy.

Przez ostatnie 22 miesiące Izrael przeprowadził liczne ataki na szpitale w Strefie Gazy, utrzymując, że ukrywają się w nich bojownicy Hamasu. Podczas trwającej wojny w placówkach tych byli wielokrotnie widziani członkowie służb bezpieczeństwa Hamasu, a niektóre części szpitali były niedostępne dla dziennikarzy i cywilów. Na liście 20 ofiar ostatniego ataku na Szpital Nassera, oprócz pięciorga zabitych dziennikarzy, jest sześć osób uznanych przez Izrael za bojowników, w tym Imad al-Shaar, kierowca agencji obrony cywilnej podległej Hamasowi.