Według danych palestyńskich, od momentu, gdy pomoc humanitarną w Gazie zaczęło dystrybuować GHF, czyli od końca maja, w pobliżu miejsc rozdawania pomocy zginęło ok. 130 Palestyńczyków, a ponad 1000 zostało rannych.

Gaza, 10 czerwca 2025 r. Pogrzeb trzech ratowników medycznych i dziennikarza, zabitych w bombardowaniu przez izraelskie wojsko Foto: REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Kolejny przypadek otworzenia przez Izrael ognia do cywilów zmierzających po pomoc

Gaza Humanitarian Foundation to amerykańska organizacja wspierana przez USA i rząd Izraela. Działań GHF nie wspiera ONZ, który ocenia, że nowy system dystrybucji pomocy humanitarnej nie jest ani bezstronny, ani neutralny - nie wystarczy, by zapobiec klęsce głodu w palestyńskiej enklawie oraz pozwala Izraelowi na wykorzystanie żywności jako broni.

W ubiegłym tygodniu Gaza Humanitarian Foundation zapewniała, że w punktach dystrybucji pomocy i wokół nich nie dochodzi do aktów przemocy. Twierdziła, że 3 czerwca do otwarcia ognia do cywilów zmierzających po pomoc doszło w dużej odległości od punktu dystrybucji pomocy, po tym jak cywile „oddalili się od wyznaczonego korytarza bezpieczeństwa” i „zbliżyli się do strefy wojskowej”.

„Paczki z pomocą skończyły się w pięć minut”

Inaczej sprawę dystrybucji pomocy opisują Palestyńczycy, co relacjonuje agencja Reutera. Mówią, że muszą iść godzinami, aby dotrzeć do celu, co oznacza, że wielu z nich musi rozpocząć podróż na długo przed świtem, jeśli chce mieć jakąkolwiek szansę na otrzymanie żywności.