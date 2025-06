W środę Gaza Humanitarian Foundation wstrzyma dystrybucję pomocy humanitarnej w Strefie Gazy, domagając się od Izraela zapewnienia bezpieczeństwa cywilom chcącym skorzystać z takiej pomocy.

Gaza Humanitarian Foundation zapewnia, że w samych punktach dystrybucji pomocy i wokół nich nie dochodzi do aktów przemocy. Dodaje, że wtorkowy przypadek otwarcia ognia do cywilów zmierzających po pomoc wydarzył się w dużej odległości od punktu dystrybucji pomocy, po tym jak cywile „oddalili się od wyznaczonego korytarza bezpieczeństwa” i „zbliżyli się do strefy wojskowej”.

Blisko 2 mln osób przebywających obecnie na terenie Strefy Gazy jest niemal całkowicie uzależnionych od międzynarodowej pomocy humanitarnej. Prowadzona przez izraelską armię operacja odwetowa, będąca konsekwencją ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku, obróciła niemal całą enklawę w ruinę. W marcu Izrael zablokował dostawy pomocy do Strefy Gazy, argumentując to chęcią wywarcia presji na Hamas. Pomoc humanitarna zaczęła ponownie docierać do Strefy Gazy – w ograniczonym zakresie – dopiero w kwietniu, pod presją międzynarodowej opinii publicznej i w związku z ostrzeżeniami, że niemal cała populacja enklawy jest zagrożona klęską głodu.

Czytaj więcej Polityka Izrael pozostanie „niemiecką racją stanu” W kraju Holokaustu coraz częściej mowa jest o naruszaniu przez armię państwa żydowskiego prawa mi...

Palestyńczycy o sytuacji w Strefie Gazy: W śmierci jest więcej godności

Świadkowie tragicznych wydarzeń z 3 czerwca opisują, że cywile zginęli ok. kilometra od jednego z punktów dystrybucji pomocy humanitarnej w mieście Rafah. Yasser Abu Lubda, 50-letni uchodźca wewnętrzny z Rafah, relacjonował, że strzały padły ok. 4 rano. Z kolei Rasza al-Hanal mówiła, że „strzały padały ze wszystkich stron”. Kobieta twierdzi, że naliczyła kilkanaście osób zabitych i kilka rannych wzdłuż drogi, którą podążali Palestyńczycy. Gdy kobieta dotarła do punktu dystrybucji żywności – nie było w nim już żadnej pomocy do rozdzielenia. Al-Hanal zebrała trochę makaronu rozrzuconego na ziemi i ryżu z torby, która spadła na ziemię i została podeptana.

– W śmierci jest więcej godności niż w tym, co się z nami dzieje. Wolimy umrzeć, niż dalej się z tym mierzyć – stwierdziła.