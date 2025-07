Szef KRRiT Maciej Świrski przed Trybunał Stanu. Sejm wydał zgodę

Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie Macieja Świrskiego. Przepisy niezgodne z konstytucją

W ubiegłym tygodniu zapadł natomiast wyrok w tej sprawie. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dwa przepisy regulujące postawienie szefa KRRiT przed Trybunałem Stanu są niezgodne z konstytucją. Chodzi o art. 11 ust. 1 zdanie drugie ustawy o Trybunale Stanu, zgodnie z którym w momencie podjęcia przez Sejm uchwały w tej sprawie, członek KRRiT zostaje automatycznie zawieszony w obowiązkach.

Z kolei drugi zakwestionowany przepis określa, że to większość bezwzględna, czyli ponad połowa głosujących za jest wymagana do postawienia członka KRRiT przed Trybunałem Stanu. W wyroku TK wskazał, że powinna to być większość kwalifikowana, czyli 3/5 ustawowej liczby posłów.

Niewykluczone zatem, że mimo decyzji Sejmu, Maciej Świrski nie stanie w najbliższym czasie przed Trybunałem Stanu i nie zostanie zawieszony w prawach członka KRRiT. Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego może zablokować pociągnięcie go do odpowiedzialności?

Prof. Jacek Zaleśny, ekspert prawa konstytucyjnego wyjaśnia, że wyrok TK, uznający przepisy ustawy za niekonstytucyjne, eliminuje je z obrotu prawnego. – Oznacza to, że po orzeczeniu TK nie mamy obecnie w ustawie o Trybunale Stanu uregulowanej procedury pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej członka KRRiT. Ta, która była do tej pory, utraciła moc obowiązującą z chwilą ogłoszenia wyroku TK – mówi prof. Zaleśny.

Nie oznacza to jednak, że nie ma obecnie możliwości pociągnięcia członka KRRiT do odpowiedzialności konstytucyjnej. – Skoro Trybunał Konstytucyjny powiązał w swoim wyroku większość wymaganą do postawienia przed Trybunałem Stanu szefa KRRiT z większością wymaganą wobec członków Rady Ministrów, to przynajmniej taka większość powinna być przez Sejm osiągnięta wobec Macieja Świrskiego – wskazuje prof. Zaleśny.

Szef KRRiT odpiera formułowane wobec niego zarzuty, twierdząc, że przyczyną wstrzymania wypłacania spółkom mediów publicznych pieniędzy z abonamentu jest sytuacja tych spółek, postawionych w stan likwidacji. W wypowiedzi, cytowanej przez portal Wirtualne Media, stwierdził, że takie postępowanie następuje „w trosce o pieniądze, które obywatele przekazali na misję realizowaną przez media publiczne, a pensja likwidatora nie jest misją publiczną”.