Sejm zdecyduje o losach szefa KRRIT. Świrski: nie poddam się

- To głosowanie jest kolejnym etapem kampanii nienawiści wobec mnie – i próbą domknięcia systemu. Ale Polska nie cofnie się przed dyktaturą. Jest nowy Prezydent. A ja nie zamierzam się poddać. Będę walczył o wolność słowa i pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców zamachu na media publiczne, prawo i Konstytucję – w ten sposób Świrski skomentował decyzję posłów na posrtlu X.

Decyzja dotycząca postawienia szef KRRiT należy teraz do Sejmu. Sprawozdanie komisji wraz z wnioskiem trafi przed Izbę, która przeprowadzi nad nim głosowanie. Ewentualną decyzję o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu podejmuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jej podjęcie skutkowałoby natychmiastowym zawieszeniem Świrskiego w czynnościach.

Co ważne w ubiegłym roku do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek posłów PiS, którzy zaskarżyli przepisy umożliwiające pociągnięcie szefa KRRiT do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. TK wydał w tej sprawie zabezpieczenie, w którym zobowiązano Sejm do powstrzymania się od jakichkolwiek czynności związanych z wnioskiem dotyczącym Świrskiego.

To jednak nie wszystkie problemy szefa KRRiT. W maju Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała skierowanie do prokuratury zawiadomienia w sprawie niewypłacania mediom publicznym środków abonamentu. Również w maju Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał Świrskiemu przekazanie Polskiemu Radiu 26,6 mln zł z abonamentu i ukarał go grzywną w wysokości 50 tys. zł za bezczynność.