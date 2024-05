Jest wniosek o Trybunał Stanu dla szefa KRRiT Macieja Świrskiego

Jak informowaliśmy niedawno na łamach „Rzeczpospolitej”, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wstrzymuje wypłacanie spółkom mediów publicznych pieniędzy z zebranego abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jej prezes Maciej Świrski w licznych wypowiedziach dla mediów wskazywał, że przyczyną jest obecna sytuacja tych spółek, postawionych w stan likwidacji.

– Spółki mediów publicznych otrzymają pieniądze z abonamentu, gdy uprawomocnią się wpisy o ich likwidacji, ale w tej chwili środki idą na depozyt sądowy – mówił Świrski na antenie radiowej Trójki. W innej wypowiedzi, cytowanej przez portal Wirtualne Media, stwierdził, że takie postępowanie następuje „w trosce o pieniądze, które obywatele przekazali na misję realizowaną przez media publiczne, a pensja likwidatora nie jest misją publiczną”.

Dlaczego Sienkiewicz chce postawienie Świrskiego przed Trybunałem Stanu

W kwietniu minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Jego zdaniem wstrzymywanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wypłat należnych mediom publicznym z tytułu abonamentu ma wszelkie znamiona poważnego naruszenia prawa. Sienkiewicz stwierdził, że przewodniczący KRRiT Maciej Świrski nie wypłaca mediom pieniędzy, ponieważ nie rządzą tam jego polityczni koledzy.

- Taki jest powód i nie udawajmy, że jest inny. Drastycznie łamie prawo i jest zawiadomienie do prokuratury złożone w tej sprawie. Pełnomocnik likwidatora TVP występuje w tej kwestii, a ja poważnie rozważam zwrócenie się z wnioskiem do parlamentu o Trybunał Stanu dla pana Świrskiego, bo uważam, że to jest przekroczenie wszelkich linii - powiedział szef resortu kultury.