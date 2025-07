Minister Radosław Sikorski, który chciał wprowadzić swoją doktrynę, musi mi zazdrościć. Według Wikileaks doktryna Sikorskiego polegała na tym, że każda próba siłowej zmiany granic przez Rosję spotka się z proporcjonalną odpowiedzią wspólnoty euroatlantyckiej. Od czasu gdy Rosja zajęła w 2014 r. Krym, o doktrynie Sikorskiego jakoś cicho. A moja doktryna, wbrew temu, co sugeruje minister Siemoniak, obowiązuje zawsze i wszędzie. Nie tylko rząd PiS świadomie przepuszczał nielegalnych migrantów do Niemiec, ale robił to także rząd koalicyjny. Przynajmniej do poniedziałku.

Reklama

Kryzys migracyjny. Dlaczego PiS chce uznać ambasadora Niemiec w Warszawie za persona non grata?

Kanclerz Friedrich Merz twierdzi, że nie zdarzało się, by migranci jechali czy też byli przepychani z Niemiec do Polski, choć jego kraj nie wpuszcza osób, które nie mają ważnych dokumentów. Podobnego zdania był do niedawna prezydent Andrzej Duda, który po spotkaniu ze swoim niemieckim odpowiednikiem stwierdził: „Nie ma czegoś takiego, aby migranci byli kierowani do Polski w sytuacji, kiedy w Polsce wcześniej nie byli”. Dziś prezydent Duda sugeruje coś innego, a wtóruje mu jeden z posłów PiS, Paweł Jabłoński: „Polska przyjmuje wszystkich, nawet tych, którzy nigdy wcześniej nie byli w naszym kraju”. Poseł ten proponuje też uznanie ambasadora Niemiec w Warszawie za persona non grata i odwołanie szefa naszej placówki z Berlina. Godna uznania powściągliwość, następnym krokiem byłoby bowiem wypowiedzenie wojny.

Nikt jeszcze nie widział migranta odesłanego z Niemiec do Polski, który nie trafił tam przez nasze terytorium. Dlaczego Niemcy mieliby zwozić migrantów z granic z innymi państwami i przepychać ich do Polski, skoro mogą odesłać ich do krajów, z których przybyli? Wbrew temu, co uważają niektórzy protestujący, migranci to też ludzie, którzy zwykle mówią, którą drogą się do nas dostali. Czy zeznaliby, że podróżowali przez Polskę, gdyby faktycznie przyjechali przez np. Austrię? Chyba tylko po to, by zostać powitanymi kwiatami na granicy przez patrole obywatelskie.