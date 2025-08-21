Aktualizacja: 21.08.2025 14:15 Publikacja: 21.08.2025 11:39
Na tworzeniu koalicji rządzącej nie traci tylko KO
Foto: PAP, Paweł Supernak
Opublikowane w ostatnich dniach sondaże pokazują wyraźnie, że rząd Donalda Tuska „zużywa” się w oczach opinii publicznej w rekordowym tempie. Z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że rząd pozytywnie ocenia 23,5 proc. Polaków – w tym zaledwie co trzeci wyborca PSL i jeszcze mniej wyborców Nowej Lewicy oraz Polski 2050. Z kolei dwa sondaże preferencji partyjnych z tego tygodnia wskazują, iż kolejne wybory dla PSL i Polski 2050 oznaczałyby dołączenie do opozycji pozaparlamentarnej – i to nawet przy odtworzeniu koalicji Trzeciej Drogi (łączne poparcie dla tych partii nie zbliża się nawet do 8-procentowego progu dla koalicyjnych komitetów wyborczych), a balansująca na progu wyborczym Lewica raczej by w Sejmie pozostała, ale mogłaby zostać zredukowana do poziomu koła poselskiego i stracić jakiekolwiek znaczenie w przyszłych koalicyjnych układankach.
Czytaj więcej
Są wyniki najnowszego sondażu preferencji partyjnych przeprowadzonego przez United Surveys dla Wi...
Na powierzchni utrzymuje się jedynie Koalicja Obywatelska – większość wyborców tej partii ocenia rząd Donalda Tuska dobrze, a poparcie dla KO utrzymuje się na poziomie zbliżonym do tego z 2023 roku. Taktyczna pozycja KO jest nawet lepsza niż wtedy, bo PiS – osłabiony wzrostem prawicowych konkurentów: Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna – osiąga gorszy wynik niż przed dwoma laty i prawdopodobnie miałby dziś mniejszą reprezentację w Sejmie niż po wyborach, po których został odsunięty od władzy. A jak pamiętamy z 2023 roku, zwycięzca w wyborach może zwyczajowo liczyć na to, że jako pierwszy otrzyma misję tworzenia rządu, co w kolejnych wyborach może być o tyle istotne, że dziś wszystko wskazuje na to, iż rządzić będzie ten, kto skusi Konfederację. Zwycięstwo w wyborach może zapewnić pole position w staraniach o względy partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Otwarta pozostaje jednak kwestia tego, kiedy do wyborów dojdzie. I tu sytuacja robi się skomplikowana. Bo z jednej strony rzadko kiedy karpie są skłonne głosować za przyspieszeniem świąt Bożego Narodzenia, z drugiej – trwanie w obecnym układzie może oznaczać dalsze krwawienie mniejszych koalicjantów KO. Elektorat Koalicji Obywatelskiej – jak widać – jest dość karny i potrafi znieść wiele niedotrzymanych obietnic, byle uniemożliwić rządzenie PiS-owi, ale elektoraty Nowej Lewicy, PSL i Polski 2050 okazują się znacznie mniej wyrozumiałe. Co więcej – na horyzoncie widać więcej zagrożeń niż szans. Ostra kohabitacja rządu i prezydenta będzie zniechęcać do polityki wyborców, dla których wojna KO z PiS nie jest priorytetem. Dodatkowo już widać, że wobec pojawienia się dwóch ośrodków prowadzenia polityki zagranicznej rząd może zacząć rozczarowywać wyborców nawet na polu dyplomacji, na którym dotąd radził sobie całkiem nieźle. A w tle majaczy już ewentualna podwyżka cen prądu, której widmo zawisło nad Polakami po czwartkowym wecie ws. ustawy wiatrakowej, w której rząd zaszył zamrożenie cen. Nawrocki złożył wprawdzie od razu projekt mrożenia cen pomijając przepisy o wiatrakach, ale rząd zapewne nie złoży tu broni, a przedłużanie się sprawy może oznaczać wyższe rachunki za prąd w IV kwartale.
Wreszcie – last but not least – aby PSL, Polska 2050 lub Nowa Lewica mogły na rządzeniu zarobić jakieś punkty, musiałyby zacząć realizować swoje postulaty programowe. A te są tak często sprzeczne (liberalizacja aborcji, związki partnerskie, składka zdrowotna dla przedsiębiorców, etc.), że sukces jednego z mniejszych koalicjantów przez wyborców drugiego może być postrzegany jako porażka, przez co rząd często znajduje się w klinczu, a im gorzej w sondażach, tym bardziej uczestnicy tego klinczu mogą być nieprzejednani.
To zaś prowadzi nas do sytuacji, gdy w pewnym momencie może się okazać, że lepiej zaryzykować, niż czekać na nieuchronną wyborczą klęskę. Dlatego do jesieni 2027 roku jako daty najbliższych wyborów lepiej się przesadnie nie przywiązywać.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Opublikowane w ostatnich dniach sondaże pokazują wyraźnie, że rząd Donalda Tuska „zużywa” się w oczach opinii publicznej w rekordowym tempie. Z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że rząd pozytywnie ocenia 23,5 proc. Polaków – w tym zaledwie co trzeci wyborca PSL i jeszcze mniej wyborców Nowej Lewicy oraz Polski 2050. Z kolei dwa sondaże preferencji partyjnych z tego tygodnia wskazują, iż kolejne wybory dla PSL i Polski 2050 oznaczałyby dołączenie do opozycji pozaparlamentarnej – i to nawet przy odtworzeniu koalicji Trzeciej Drogi (łączne poparcie dla tych partii nie zbliża się nawet do 8-procentowego progu dla koalicyjnych komitetów wyborczych), a balansująca na progu wyborczym Lewica raczej by w Sejmie pozostała, ale mogłaby zostać zredukowana do poziomu koła poselskiego i stracić jakiekolwiek znaczenie w przyszłych koalicyjnych układankach.
Przebija się projekt, by bezpośrednie negocjacje Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim toczyły się w Budapesz...
Kiedy cały świat z zapartym tchem obserwował, co wydarzy się 18 sierpnia w Białym Domu, my zostaliśmy uraczeni w...
Przygotowywałem już optymistyczny felieton na temat rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrock...
Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk dostarczają żelaznym elektoratom pożądanego konfliktu o krzesło,...
80 lat temu powstanie warszawskie wciąż walczyło; jeszcze była nadzieja, że uda się postawić Sowiety przed fakte...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas