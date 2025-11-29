Aktualizacja: 29.11.2025 17:07 Publikacja: 29.11.2025 17:02
Foto: Adobestock
Czy projekt Strategii Rozwoju Kraju do 2035 r. to ostatni efekt długoterminowego myślenia o kraju, jaki zostawi po sobie Polska 2050 Szymona Hołowni? Początki tej formacji na polskiej scenie politycznej były czymś rzadkim. Bo jak często mamy do czynienia z politykami, którzy patrzą dalej niż najbliższe wybory?
W Fundacji Instrat zdecydowanie kibicujemy przygotowywaniu średnio- i długoterminowych strategii przez rząd. Choć realia polityczne wskazują na niepewną przyszłość strategii, której inicjatorką jest ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, to – na przekór klasykowi – chciałoby się zachęcać, aby iść tą drogą.
Projekt Strategii Rozwoju Kraju do 2035 r. budzi duże oczekiwania i apetyt. Ma wytyczać kluczowe cele na najbliższe lata, prowadzić do efektywnego wydatkowania unijnych funduszy i wyznaczać kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym (m.in. poprzez rozwój małych i średnich miast, walkę z kryzysem demograficznym i pobudzenie innowacji).
Podobną próbę rząd Tuska podjął w 2012 r., wypuszczając w świat „Długookresową Strategię Rozwoju Kraju – Polska 2030”. Dwa lata prac grupy ekspertów pod auspicjami ówczesnego ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego zostały stracone, po tym, gdy w listopadzie 2013 r. ówczesny minister cyfryzacji został odwołany ze stanowiska. Prace nad wdrażaniem strategii nie były kontynuowane, a przegrane przez PO wybory w 2015 r. całkowicie przekreśliły jej sens.
Historia może powtórzyć się i tym razem – zbliżające się wybory, to znany scenariusz. Ambitne dokumenty niestety łatwiej tworzyć niż wprowadzić w życie. Czy tym razem też okaże się, że przeinwestowaliśmy w planowanie?
Najsilniejszym punktem strategii jest diagnoza problemów toczących Polskę. Dokument przygotowywany pod nadzorem dr Jakuba Sawulskiego. Dla przejrzystości należy dodać, że to były główny ekonomista Instratu, więc tym bardziej – dla zachowania obiektywności – publicznie wskazujemy, co należy poprawić. Dokument szczegółowo identyfikuje kluczowe wyzwania, takie jak gwałtowny spadek liczby ludności (liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o ok. 1,5 mln do 2035 r. oraz o ok. 6 mln do 2050 r.), potrzebę transformacji energetycznej oraz lukę w innowacyjności polskiej gospodarki.
Jednocześnie jednak razi brak realizmu we wdrażaniu postulatów. Niewystarczająca precyzja opisywanych zagadnień i wysokie ryzyko silosowości działań ministerialnych mogą spowodować, że dokument szybko stanie się tzw. „półkownikiem”, który z ministerialnych regałów będzie obserwował kolejne sprzeczne plany i założenia wdrażane w innych resortach.
Propozycja dorocznej weryfikacji realizacji strategii, bez jednoczesnego zaprezentowania metody szczegółowej weryfikacji wskaźników czy spójności z innymi dokumentami rządowymi (np. dosyć niszowym „Planem działań dla zrównoważonego rozwoju przemysłu stalowego w Polsce”) spowoduje, że dokument szybko zakończy swój żywot.
Pewnie największe wyzwanie, jakie stoi przed ministrą Pełczyńską-Nałęcz to jak zaprogramować działania urzędników i uodpornić rozpędzone procesy na polityczne wiatry? Może pomóc w tym stworzenie matrycy, która pozwoli systematycznie oceniać, czy istniejące lub nowo powstające dokumenty strategiczne są zbieżne z jej celami, rozwiązałoby ten problem i pozwoliłoby obronić pozycję Strategii przed zakusami politycznych oponentów. Plan Morawieckiego wytracił rozpęd, bo właśnie tego mu zabrakło.
Wdrożenie strategii w dużej mierze zależy od sprawności instytucji publicznych i efektywnego wydatkowania środków. Tutaj niestety doskonale widać dotychczasowe bolączki. Strategia trafnie diagnozuje zagrożenie w postaci rosnącego obciążenia systemów zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Nie proponuje przy tym jakiejkolwiek realnej reformy systemu finansów publicznych, w szczególności systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS) i zdrowotnych, która odpowiadałaby na tę diagnozę.
Strategia pomija również problem niewydolnego i wadliwie działającego systemu dofinansowań w Polsce, głównie unijnych. Obecny system nastawiony jest na wydatkowanie środków, a nie na realizację konkretnych, przemyślanych celów, które wynikają z polityk publicznych.
Przykładem były patologie związane z alokacją środków z Krajowego Planu Odbudowy dla branży HoReCa na jachty czy ekspresy do kawy, co potwierdziła była prezeska PARP Katarzyna Duber-Stachurska. Ten granat wybuchł kierownictwu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz PARP w rękach, bo instytucje pozbawiono zasobów, mózgu i właśnie rąk do realizacji projektów zgodnie z misją i w odpowiedzi na oczekiwania przedsiębiorców. Wyjście z takiego kryzysu nie kończy się dymisją urzędnika, ale mozolną naprawą lub powołaniem nowych instytucji.
To właśnie instytucje rozwoju takie jak PARP, NCBR, PFR i NFOŚiGW borykają się z wieloma problemami, które częściej przypominają kafkowski „Proces” niż szwajcarski zegarek. Świetnym przykładem jest polska spółka Creotech, której w 2024 r. PARP odmówił finansowania projektu radia satelitarnego wykorzystującego zaawansowane technologie szyfrowania postkwantowego. Czołowa polska spółka branży kosmicznej spotkała się ze ścianą dotacyjnych bolączek: uczciwy przedsiębiorca nie potrafił oszukiwać, jak firmy krzaki od unijnych dotacji i ich doradcy, więc okazał się bezsilny. Wniosek został przywrócony po roku zmagań, ale ta historia pokazuje, że procedury przypominające proces sądowy II instancji utrudniają realizację celów rozwojowych, a środki bywają zakładnikiem wyników wyborów.
Wysokie koszty inwestycji, niepewność sytuacji gospodarczej i polityczna krótkowzroczność sprawiają, że nawet stosunkowo dobra diagnoza i cele „Strategii Rozwoju Polski do 2035 r.” mogą nie pomóc, jeśli po raz kolejny wyrzucimy je do kosza.
Dokument tego typu powinien być podniesiony na wyższy poziom. Wyciągnięty z jednego ministerstwa i włączony w prace Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, co włączyłoby tym samym wszystkie resorty gospodarcze i energetyczne do prac nad tym kluczowym projektem. Czy KERM prowadzony przez ministra Andrzeja Domańskiego dopuści taki konkurencyjny politycznie projekt?
Dalszą konsekwencją powielania działań bez wyciągania wniosków i spojrzenia z szerszej perspektywy na stan gospodarki jest pomijanie własnego potencjału technologicznego. Niższe nakłady inwestycyjne i słaba operacjonalizacja obszaru badań i rozwoju stanowią klucz do aktualnej pozycji Polski, w której wzmacniamy naszą zależność od innych krajów. Powyższe przykłady patologii instytucji finansujących i wydatkowania unijnych czy publicznych środków uwydatniają potrzebę reformy systemu instytucji rozwoju.
Reforma powinna zrealizować więc nie tylko marzenia o budowie silnych, polskich firm technologicznych, ale i wspierać polski przemysł w procesie transformacji. W skomplikowanym i wysoce konkurencyjnym środowisku powinna dawać nowe paliwo do rozwoju – bez politycznego umniejszania celom wypracowanym na poziomie unijnym. Zaklinanie rzeczywistości niesie bowiem ze sobą nie tylko konsekwencje wyborcze (najważniejsze dla polityków), ale też realne szkody społeczne, w których systemowa elastyczność daje największą przewagę.
Planowanie jest dobre i wiedzą to wielkie potęgi, takie jak USA czy Chiny. Czas zacząć poważnie myśleć o państwie jak o przedsiębiorczym mechanizmie instytucjonalnym, uzupełnianym przez partnerstwo rynku kapitałowego i giełdy, które budują suwerenność poprzez innowacje.
Tomasz Czech
Lider projektów Zrównoważone Finanse w Fundacji Instrat
Opinie publikowane w „Rzeczpospolitej” są elementem debaty publicznej i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy redakcji.
