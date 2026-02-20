– Jedną z fundamentalnych zasad naszego systemu jest to, że wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie stoi ponad prawem. To naprawdę ważne, aby zasada ta była stosowana powszechnie - kontynuował.

– To jest zasada. To ugruntowana i bardzo ważna zasada naszego kraju oraz społeczeństwa. Ona obowiązuje i musi zostać zastosowana w tym przypadku w taki sam sposób, w jaki zostałaby zastosowana w każdej innej sprawie – podkreślił Starmer.

Oświadczenie króla Karola III po zatrzymaniu jego brata

„Z najgłębszym zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość dotyczącą Andrzeja Mountbatten-Windsora oraz podejrzeń o niewłaściwe zachowanie w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Dalsze działania będą teraz obejmować pełny, rzetelny i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez właściwe organy.” - przekazał król Karol III.

„W tym zakresie – jak już wcześniej mówiłem – mają one nasze pełne i bezwarunkowe wsparcie oraz współpracę. Chcę jasno podkreślić: prawo musi podążać swoim biegiem.” - dodał.

„W miarę trwania tego procesu nie byłoby właściwe, abym dalej komentował tę sprawę. Tymczasem moja rodzina i ja będziemy nadal wypełniać nasze obowiązki i służbę wobec Was wszystkich.” - przekazał brytyjski król.

Andrzej Mountbatten-Windsor miał wysyłać Jeffreyowi Epsteinowi poufne dokumenty

Z niedawno opublikowanych dokumentów związanych z Jeffreyem Epsteinem wynika, że były książę – kiedy pełnił rolę specjalnego brytyjskiego przedstawiciela do spraw handlu i inwestycji – miał przekazywać Epsteinowi informacje dotyczące jego oficjalnych wizyt zagranicznych w Singapurze, Hongkongu i Wietnamie, a także – jak wskazują brytyjskie media – „poufne szczegóły dotyczące możliwości inwestycyjnych”. Dokumenty sporządzić miał jego ówczesny asystent, Amit Patel. Co istotne, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, wysłannicy handlowi mają obowiązek zachowania poufności w odniesieniu do wrażliwych informacji uzyskanych podczas oficjalnych wizyt.