Były książę Andrzej, brat króla Karola III, wyszedł z aresztu. Cały dzień przesłuchiwań

Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę Yorku, został w czwartek rano, w dniu swoich 66-urodzin, aresztowany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Dochodzenie policji dotyczy zarzutów pod adresem brata króla Karola III, które pojawiły się w aktach Jeffreya Epsteina. Wieczorem został zwolniony z aresztu.

Aktualizacja: 20.02.2026 09:07 Publikacja: 19.02.2026 11:13

Po całym dniu przesłuchiwań Andrzej Mountbatten-Windsor wyszedł z aresztu policyjnego

Foto: PAP/EPA/ANDY RAIN

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie działania podejmuje brytyjska policja w sprawie Andrzeja Mountbatten-Windsora?
  • Co mówi oficjalne stanowisko Pałacu Buckingham i króla Karola III w sprawie skandalu związanego z jego bratem Andrzejem?
  • Jakie jest stanowisko brytyjskiego premiera Keira Starmera na temat równości wobec prawa w kontekście sprawy Andrzeja?
  • Jakie informacje dotyczące działalności Andrzeja Mountbatten-Windsora są ujawnione w dokumentach związanych z Jeffreyem Epsteinem?
  • Dlaczego Andrzej Mountbatten-Windsor zrzekł się tytułu królewskiego i odciął od rodziny królewskiej?

W czwartek rano nieoznakowane pojazdy pojawiły się w Sandringham w Norfolk, gdzie Andrzej Mountbatten-Windsor mieszka od czasu opuszczenia domu w Windsorze.

W ubiegłym tygodniu Pałac Buckingham publicznie przedstawił stanowisko króla Karola III w sprawie skandalu związanego z jego bratem Andrzejem i Jeffreyem Epsteinem. „Jeśli zwróci się do nas policja, jesteśmy gotowi udzielić jej wsparcia. Myśli króla i królowej były i pozostają przy ofiarach wszelkich form nadużyć” – podkreślono w komunikacie.

Do zatrzymania doszło po tym, jak Thames Valley Police – największa pozametropolitalna formacja policyjna w Anglii –  poinformowała, że analizuje skargę dotyczącą rzekomego udostępniania poufnych materiałów przez byłego księcia zmarłemu przestępcy seksualnemu Jeffreyowi Epsteinowi.

Mountbatten-Windsor konsekwentnie i stanowczo zaprzecza wszelkim zarzutom.

Oświadczenie policji

„W ramach prowadzonego śledztwa dziś (19/2) zatrzymaliśmy mężczyznę po sześćdziesiątce z hrabstwa Norfolk pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego oraz prowadzimy przeszukania pod wskazanymi adresami w hrabstwach Berkshire i Norfolk.

Mężczyzna pozostaje obecnie w policyjnym areszcie.

Nie będziemy ujawniać tożsamości zatrzymanego, zgodnie z krajowymi wytycznymi. Prosimy również pamiętać, że sprawa jest obecnie w toku, dlatego należy zachować ostrożność przy publikowaniu jakichkolwiek informacji, aby nie narazić się na zarzut obrazy sądu.”

Zastępca komendanta policji Oliver Wright powiedział:

„Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wszczęliśmy dochodzenie w sprawie zarzutu nadużycia stanowiska publicznego.

Istotne jest, abyśmy chronili rzetelność i obiektywizm naszego śledztwa, współpracując z naszymi partnerami przy badaniu tego domniemanego przestępstwa.

Rozumiemy, że sprawa ta budzi duże zainteresowanie opinii publicznej, i będziemy przekazywać aktualizacje we właściwym czasie.”

Premier Wielkiej Brytanii przed zatrzymaniem brata króla Karola III: Nikt nie stoi ponad prawem

– Andrzej Mountbatten-Windsor powinien porozmawiać z organami ścigania w Wielkiej Brytanii i USA w sprawie skandalu związanego z Jeffreyem Epsteinem – powiedział dziś rano premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer jeszcze jego aresztowania.  

W rozmowie z BBC brytyjski premier oświadczył: „Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje, powinien złożyć zeznania. Zatem bez względu na to, czy chodzi o Andrzeja, czy o kogoś innego – każdy, kto ma istotne informacje, powinien zgłosić się do odpowiedniego organu. W tym konkretnym przypadku mówimy o Epsteinie, ale jest wiele innych spraw”.

Brytyjska rodzina królewska

Brytyjska rodzina królewska

Foto: PAP

 – Każdy, kto posiada informacje dotyczące jakiegokolwiek aspektu przemocy wobec kobiet i dziewcząt, ma moim zdaniem obowiązek się zgłosić, bez względu na to, kim jest – dodał sir Keir.

– Jedną z fundamentalnych zasad naszego systemu jest to, że wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie stoi ponad prawem. To naprawdę ważne, aby zasada ta była stosowana powszechnie - kontynuował.

– To jest zasada. To ugruntowana i bardzo ważna zasada naszego kraju oraz społeczeństwa. Ona obowiązuje i musi zostać zastosowana w tym przypadku w taki sam sposób, w jaki zostałaby zastosowana w każdej innej sprawie – podkreślił Starmer.

Oświadczenie króla Karola III po zatrzymaniu jego brata

„Z najgłębszym zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość dotyczącą Andrzeja Mountbatten-Windsora oraz podejrzeń o niewłaściwe zachowanie w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Dalsze działania będą teraz obejmować pełny, rzetelny i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez właściwe organy.” - przekazał król Karol III.

„W tym zakresie – jak już wcześniej mówiłem – mają one nasze pełne i bezwarunkowe wsparcie oraz współpracę. Chcę jasno podkreślić: prawo musi podążać swoim biegiem.” - dodał.

„W miarę trwania tego procesu nie byłoby właściwe, abym dalej komentował tę sprawę. Tymczasem moja rodzina i ja będziemy nadal wypełniać nasze obowiązki i służbę wobec Was wszystkich.” - przekazał brytyjski król.

Andrzej Mountbatten-Windsor miał wysyłać Jeffreyowi Epsteinowi poufne dokumenty 

Z niedawno opublikowanych dokumentów związanych z Jeffreyem Epsteinem wynika, że były książę – kiedy pełnił rolę specjalnego brytyjskiego przedstawiciela do spraw handlu i inwestycji – miał przekazywać Epsteinowi informacje dotyczące jego oficjalnych wizyt zagranicznych w Singapurze, Hongkongu i Wietnamie, a także – jak wskazują brytyjskie media – „poufne szczegóły dotyczące możliwości inwestycyjnych”. Dokumenty sporządzić miał jego ówczesny asystent, Amit Patel. Co istotne, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, wysłannicy handlowi mają obowiązek zachowania poufności w odniesieniu do wrażliwych informacji uzyskanych podczas oficjalnych wizyt.

Brat króla Karola III bez tytułu

Przed rokiem brytyjskie media donosiły o niełatwej decyzji, którą miał podjąć król Karol III – chodziło wówczas o odcięcie od funduszy królewskich księcia Andrzeja. Później syn królowej Elżbiety II jeszcze bardziej oddalił się od brytyjskiej rodziny królewskiej – w październiku ubiegłego r. wydał specjalny komunikat, w którym poinformował, że zdecydował się zrzec się tytułu królewskiego. „W rozmowie z królem oraz moją najbliższą i dalszą rodziną doszliśmy do wniosku, że ciągłe oskarżenia pod moim adresem odciągają uwagę od pracy Jego Królewskiej Wysokości i Rodziny Królewskiej” – zaznaczył w oświadczeniu.

Czytaj więcej

Książę Andrzej wycofał się z życia publicznego po skandalu związanym z amerykańskim finansistą Jeffr
Finanse
Spór o pieniądze w rodzinie królewskiej? Media: Król Karol odciął brata od funduszy

Jeffreyowi Epsteinowi za stręczycielstwo nieletnich groziło 45 lat więzienia

Epstein w 2019 r. został aresztowany w związku z zarzutami federalnymi dotyczącymi handlu ludźmi w celach seksualnych. Finansista miał zmuszać niepełnoletnie dziewczęta (najmłodsze miały zaledwie 14 lat) do świadczenia usług seksualnych za pieniądze i stręczyć je swoim wpływowym znajomym. W wyszukiwaniu ofiar miała mu pomagać Ghislaine Maxwell. 

Epsteinowi groziło 45 lat więzienia, ale do procesu nie doszło, ponieważ finansistę przed rozpoczęciem procesu znaleziono martwego w celi. Oficjalnie stwierdzono, że Epstein popełnił samobójstwo, ale wokół jego śmierci narosło wiele teorii spiskowych. 

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania Jeffrey Epstein
