Sondaż: Rząd Donalda Tuska tak źle nie był jeszcze oceniany

Ogólnopolska Grupa Badawcza przedstawiła wyniki badania dotyczącego oceny rządu Donalda Tuska.

Publikacja: 19.08.2025 12:41

Premier Donald Tusk

Premier Donald Tusk

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaki odsetek Polaków ocenia pozytywnie rząd Donalda Tuska w najnowszym badaniu?
  • Jak zmieniała się ocena rządu Donalda Tuska?
  • W jaki rząd Donalda Tuska oceniają politycy poszczególnych partii?
  • Jakie konsekwencje polityczne ponoszą partie tworzące koalicję rządzącą?

Sondaż przeprowadzono w dniach 6-13 sierpnia na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo). Badanie przeprowadzono już po ujawnieniu informacji o możliwych nieprawidłowościach przy dystrybucji środków z KPO wypłacanych przedstawicielom branży hotelarsko-gastronomicznej (HoReCa). 

Sondaż: Ponad połowa Polaków ocenia źle rząd Donalda Tuska

Z badania wynika, że obecnie rząd Tuska ocenia pozytywnie 23,5 proc. badanych. To spadek odsetka pozytywnych ocen o 2,5 punktu proc. w ciągu miesiąca. O 5,2 punktu proc. wzrósł natomiast odsetek ocen negatywnych rządu. Źle obecny rząd ocenia dziś 55,6 proc. Polaków – wskazuje badanie. 

Rząd Donalda Tuska nie był tak źle oceniany w dotychczasowych badaniach prowadzonych przez OGB – wcześniej rekordowo niski poziom zadowolenia z rządu zanotowano w styczniu, gdy źle oceniało obecny rząd 54 proc. badanych. Nigdy też tak mało respondentów nie oceniało rządu pozytywnie (w styczniu było to 25 proc. ankietowanych). 

Jak zauważa prezes OGB Łukasz Pawłowski, od kwietnia 2024 roku do sierpnia 2025 roku różnica między odsetkiem osób oceniających rząd Donalda Tuska negatywnie od tych, które oceniają go pozytywnie, wzrosła z 4 do 33 punktów proc. 

Sondaż: Z wyborców koalicyjnych partii z rządu zadowolona jest jedynie większość wyborców KO

Biorąc pod uwagę elektoraty poszczególnych partii, najlepiej rząd Donalda Tuska oceniają wyborcy KO (65 proc. ocen pozytywnych). Wśród wyborców PSL pozytywnie rząd Tuska ocenia 32 proc. badanych, wśród wyborców Nowej Lewicy – 28 proc., a wśród wyborców Polski 2050 – 24 proc. 

Rząd Tuska pozytywnie ocenia 2 proc. wyborców Konfederacji Korony Polskiej, 2 proc. wyborców Konfederacji i 1 proc. wyborców PiS. 

To drugi opublikowany w ostatnich dniach sondaż OGB. Dzień wcześniej opublikowano sondaż preferencji partyjnych, w którym prowadzi KO – z poparciem 33,4 proc. badanych, co dałoby Koalicji Obywatelskiej 185 mandatów w przyszłym Sejmie (po wyborach w 2023 roku KO zdobyła 157 mandatów). Drugi w badaniu jest PiS z poparciem 30,6 proc. (179 mandatów – po wyborach w 2023 roku PiS zdobył ich 194). 

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Wiemy, jak Polacy oceniają pierwsze decyzje Karola Nawrockiego. Nowy sondaż

Do Sejmu nie weszłyby dwie z trzech koalicyjnych partii – Polska 2050 (3,5 proc. poparcia) i PSL (3,4 proc.) (w 2023 roku startując jako koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga zdobyły 65 mandatów). Z kolei Nowa Lewica minimalnie przekroczyłaby próg wyborczy uzyskując 5 proc. głosów, co dałoby jej 8 mandatów (po wyborach w 2023 – 26 mandatów).

Najwięcej zyskuje jednak drugie w sondażu Prawo i Sprawiedliwość. Na PiS chce głosować 30,6 proc. respondentów, co oznacza wzrost w ciągu miesiąca o 3,7 punktu proc. – Naszym zdaniem jest to efekt rozpoczęcia prezydentury Karola Nawrockiego – komentuje Pawłowski, który zwraca uwagę, że badanie przeprowadzano od dnia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego (6 sierpnia) przez kolejnych kilka dni. PiS mógłby w przyszłym Sejmie liczyć na 179 mandatów – a więc mniej niż obecnie (w wyborach z 2023 roku partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła 194 mandaty). 

Z zestawienia obu sondaży wynika, że odpowiedzialność za rządzenie przynosi pewne zyski polityczne Koalicji Obywatelskiej (ma dziś wyższe poparcie niż to, które uzyskała w 2023 roku, ma szansę na więcej mandatów w Sejmie), ale dla koalicjantów jest kosztowna politycznie – na co wskazuje fakt, że tylko od niespełna 1/3 (PSL) do niespełna 1/4 (Polska 2050) wyborców tych partii ocenia rząd dobrze. 

Rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony 13 grudnia 2023 roku. Władzę sprawuje od 615 dni, czyli od roku i ośmiu miesięcy. 

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość Koalicja Obywatelska Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Rząd Osoby Donald Tusk Nowa Lewica Polska 2050

