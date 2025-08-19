Z tego artykułu dowiesz się: Jaki odsetek Polaków ocenia pozytywnie rząd Donalda Tuska w najnowszym badaniu?

Jak zmieniała się ocena rządu Donalda Tuska?

W jaki rząd Donalda Tuska oceniają politycy poszczególnych partii?

Jakie konsekwencje polityczne ponoszą partie tworzące koalicję rządzącą?

Sondaż przeprowadzono w dniach 6-13 sierpnia na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo). Badanie przeprowadzono już po ujawnieniu informacji o możliwych nieprawidłowościach przy dystrybucji środków z KPO wypłacanych przedstawicielom branży hotelarsko-gastronomicznej (HoReCa).

Sondaż: Ponad połowa Polaków ocenia źle rząd Donalda Tuska

Z badania wynika, że obecnie rząd Tuska ocenia pozytywnie 23,5 proc. badanych. To spadek odsetka pozytywnych ocen o 2,5 punktu proc. w ciągu miesiąca. O 5,2 punktu proc. wzrósł natomiast odsetek ocen negatywnych rządu. Źle obecny rząd ocenia dziś 55,6 proc. Polaków – wskazuje badanie.

Rząd Donalda Tuska nie był tak źle oceniany w dotychczasowych badaniach prowadzonych przez OGB – wcześniej rekordowo niski poziom zadowolenia z rządu zanotowano w styczniu, gdy źle oceniało obecny rząd 54 proc. badanych. Nigdy też tak mało respondentów nie oceniało rządu pozytywnie (w styczniu było to 25 proc. ankietowanych).