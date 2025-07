Jakie?

Jesteśmy w Polsce dość odporni na oczywisty prorosyjski przekaz historyczny. Ale rosyjskie społeczeństwo pozostanie naszym sąsiadem: to, czym karmi je Władimir Putin, pokazuje, z kim będą mieć do czynienia kolejne pokolenia Polaków. To, co dla nas jest oczywiste, np. odpowiedzialność Sowietów za Katyń, nie będzie takie dla Rosjan za 30 lat.

Ale jakie to ma znaczenie?

Kształtowany jest „homo putinicus” przekonany do takiej, a nie innej wizji historii. To ostrzeżenie: musimy wzmacniać naszą odporność. Tak jak Rosjanie wypowiadają się – i będą się wypowiadać – na temat Katynia, będą mówić w przyszłości o zbrodniach, które popełniają dziś w Ukrainie. Jeśli za 30 lat rosyjski nastolatek będzie więc mówił, że sprawcami zbrodni katyńskiej są Niemcy, nie będzie w stanie też zaakceptować innych faktów, a tym samym nie będzie chcieć tego, aby jego państwo się zmieniło. I to będzie kłopot dla Polski.

Problemem rosyjskiego państwa i społeczeństwa jest to, że nie chciało spojrzeć w lustro. To bardzo trudne. Niemcom wcale łatwo to nie przyszło, do dzisiaj z tym się zmagają. Ale to warunek konieczny dla transformacji. Ukształtowany na modłę Putina Rosjanin oznacza, że musimy przyjąć założenie, że będziemy trwale graniczyć zarówno z wrogim państwem, jak i społeczeństwem. Państwo rosyjskie w razie potrzeby nie będzie musiało nawet mobilizować społeczeństwa do ewentualnych wrogich wobec Polski działań.

Kiedy dekadę temu zrobiliśmy polsko-rosyjskie badania opinii publicznej, panował stereotyp, że władze Rosji są, owszem, Polsce nieprzechylne, ale za to społeczeństwo odczuwa sympatię. Ale już w 2020 roku – sześć lat po aneksji Krymu – widzieliśmy, że to się zmienia.

Polska jest Rosjanom pokazywana jako wróg?

Tak. Rosjanie „sprzedali” nam przy okazji termin „kolektywny Zachód”, który występuje w naszej debacie publicznej, podczas gdy nie powinien. To jednak abstrakcyjny wróg. Konkretyzuje się go społeczeństwu, wskazując cele, a jednym z nich jest właśnie Polska. Przewrotnie mówiąc, fakt, że Rosjanie wydają – podobne do opisanej wcześniej – książki poświęcone wyłącznie Polsce, świadczy o docenieniu naszej roli.