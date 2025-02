Nie podzielam tego optymizmu. A wręcz się spodziewam, że presja Niemiec na Polskę będzie wyłącznie rosła, choć powinno być na odwrót. Oczekujemy, że w kilka miesięcy powstanie to, czego domagamy się od 20 lat. Zresztą Witold Jurasz zwraca uwagę na to, że przeciwna pomnikowi polskich ofiar w Berlinie jest istotna grupa niemieckich polityków i uczestników debaty publicznej. Ponadto przytacza opinię, którą 26 stycznia z „Die Welt” podzieliła się Agnieszka Wierzcholska, historyczka związana z Fundacją Pomnik Pomordowanych Żydów Europy i zaangażowana w projekt Domu Polsko-Niemieckiego. Stwierdza ona, że monument jest problematyczny, bo upamiętni jednocześnie polskich sprawców pogromu w Jedwabnem. Zgadzam się z publicystą Onetu: to prowokacja, której celem jest antagonizowanie Polaków i Żydów (w końcu Dom Polsko-Niemiecki jest państwową instytucją). Ale to nie wszystko.

Z jednej strony Wierzcholska prezentuje określony sposób myślenia o historii stosunków polsko-żydowskich, z drugiej zaś przedstawia główne założenia niemieckiej polityki historycznej. Problem jest zasadniczy: Niemcy boją się kategorii narodowej. I to z dwóch powodów: upamiętnianie polskich ofiar rozumieją jako nacjonalizm, a ponadto pomnik otworzyłby na nowo dyskusję o roszczeniach.

Wierzcholska powiedziała „Die Welt” coś jeszcze: według niej Polacy się mylą, zakładając, że pomnik zwiększy świadomość Niemców na temat zbrodni popełnionych w okupowanej Polsce, dlatego potrzebny jest Dom Polsko-Niemiecki. W gruncie rzeczy chodzi o to, że Niemcy nie chcą pomnika bez przestrzeni wystawienniczej, którą wykorzystają do prezentacji własnej interpretacji historii służebnej wobec polityki pamięci uprawianej od kilkudziesięciu lat, a zmierzającej do tego, aby odpowiedź na pytanie o to, kim byli sprawcy, nie była jednoznaczna.

Niemcy nie rozliczyli się z historią II wojny światowej

„Świadomość tego, iż Niemcy zabili co piątego obywatela RP, nie istnieje” – stwierdził w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” niemiecki historyk Jochen Böhler, kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie. Proszę czytelników o wybaczenie, że po raz trzeci w ostatnim półroczu przywołam dane zebrane w 2019 roku przez Instytut Interdyscyplinarnych Badań nad Konfliktami i Przemocą Uniwersytetu Bielefeld oraz Fundację Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość: aż 69,8 proc. Niemców uważa, że wśród sprawców nie było ich przodków; 35,9 proc. twierdzi, że ich dziadkowie i babcie znaleźli się wśród ofiar.