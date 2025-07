Czy waloryzacja została przedstawiona osobom starszym jako droga prowadząca do podwyżki przysługującego im świadczenia? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że na nowo zostaną przeliczone emerytury przyznawane w czerwcu w latach 2009-2019, a średnio emeryt może się spodziewać świadczenia wyższego o ponad 200 zł. To jedno z dokonań pracowitej minister Dziemianowicz-Bąk i jej resortu, choć pewnie też mało kto o tym słyszał, bo to nie był nawet dziesiąty news w topie newsów z tego dnia.

Dwa tygodnie debaty o spotkaniu Kaczyński–Hołownia i końca nie widać

Rząd Donalda Tuska to komunikacyjne niedojdy. Nie nadążają za duchem czasów, platformami społecznościowymi, nie wyciągają wniosków z porażki Rafała Trzaskowskiego, nie wyciągają wniosków z niczego. Nie potrafią lub nie chcą narzucić narracji, nie starają się, by codziennie przedstawić głośno choćby jedną dobrą wiadomość, która opowiedziana w prosty sposób dotrze do Polaków i będzie społecznie dyskutowana. I nie chodzi tu o propagandę sukcesu w mediach państwowych, które są od rzetelnego informowania. Po prostu trzeba mieć coś do przekazania i umieć to zrobić. Tymczasem drugi już tydzień dyskutujemy o spotkaniu Kaczyńskiego z Hołownią.

Jeśli rząd nie ma dobrych wiadomości do zaoferowania Polakom, w lukę informacyjną wejdą jego przeciwnicy z przekazem negatywnym. Ekipa Tuska sama obala się na raty.