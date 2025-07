– W przypadku centrów handlowych dominującym trendem jest jakość, a nie ilość. Rynek koncentruje się na dopasowaniu oferty do ewoluujących potrzeb konsumentów – komentuje Maciej Kotowski, dyrektor w JLL. – Nowe parki handlowe odpowiadają zaś za uzupełnianie braków na handlowej mapie Polski. Obiekty pojawiają się zarówno w najmniejszych miejscowościach, gdzie dotąd brakowało nowoczesnej oferty, jak i na przedmieściach dużych aglomeracji, gdzie rozwój osiedli i suburbanizacja generują zapotrzebowanie na wygodne zakupy blisko domu.

Dyrektor Kotowski przyznaje, że handlowa mapa kraju coraz bardziej się zapełnia. Jak jednak zaznacza, wciąż są lokalizacje z potencjałem.

Przez rynek centrów handlowych przechodzi intensywna fala modernizacji, kolejne galerie są rozbudowywane. Takie zmiany w ostatnich pięciu latach przeszło ok. 7 proc. obiektów.

Duże inwestycje

Dynamicznie rozwija się też segment nieruchomości mixed use. – Odpowiada on za ekspansję oferty handlowej w centrach największych aglomeracji, zgodnie z ideą 15-minutowego miasta. Przykładem są Towarowa 22, Norblin czy Browary Warszawskie, gdzie funkcje handlowe i usługowe są łączone z mieszkaniowymi i biurowymi – wskazują analitycy JLL. Rozwija się też segment ulic handlowych – high streets, gdzie często powstają duże, nowoczesne sklepy monobrandowe – wskazują eksperci. Przykładem są Wars Sawa Junior i flagowe sklepy Adidasa i Uniqlo (otwarcie jesienią 2025 r.) oraz nowo otwarte showroomy Lenovo i BYD w okolicy placu Powstańców Warszawy. Każdy z tych formatów oferuje inne warunki finansowe, dostosowane do profilu najemcy. - Wzrost stawek najmu, przekraczający poziomy sprzed pandemii, dotyczy szczególnie najlepszych lokalizacji w topowych centrach i parkach handlowych, które umacniają swoją pozycję rynkową - podaje JLL. Czynsze w najlepszych galeriach w centrum Warszawy dochodzą do 160 euro za mkw. miesięcznie (lokal 100 mkw., moda). W parkach handlowych to 16-18 euro za mkw. (lokal 200-500 mkw.).