Polska 2050 zabiega o darmowy dostęp obywateli do Rejestru Cen Nieruchomości

11 lipca weszła w życie ustawa obligująca deweloperów do publikowania w intrenecie cen ofertowych mieszkań, która była poselskim projektem Polski 2050. Ugrupowanie złożyło w Sejmie kolejny wniosek - o bezpłatnym dostępie do Rejestru Cen Nieruchomości. W teorii to baza gromadząca dane o transakcjach przekazywane przez notariuszy do starostw. W praktyce – baza jest niekompletna, dane nie są wprowadzane „w czasie rzeczywistym”. Formalnie chodzi o nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Poselski projekt jest na etapie konsultacji społecznych – ankiety online można wypełniać do 26 lipca.