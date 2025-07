W kwietniu minister sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał ze stanowisk Piotra Schaba i Przemysława Radzika. W przypadku pierwszego z nich, głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów, decyzję uzasadniono zarzutami dotyczącymi zarówno działalności zawodowej Schaba jako prezesa sądów, jak i jego roli jako rzecznika dyscyplinarnego. W ocenie ministra, Schab utracił legitymację do efektywnego sprawowania funkcji sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego.

Reklama Reklama

Obaj sędziowie nie uznali decyzji Bodnara. - Nikt nie ma prawa łamać mojej kadencji - mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" sędzia Piotr Schab, podkreślając, iż nie ma prawa stosować się do ostentacyjnego bezprawia.

W maju uruchomiono procedurę wyłonienia nowego Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego Zastępcy.

Kim są Mariusz Ulman i Tomasz Ładny

Dzisiaj Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że nowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym Sędziów Sądów Powszechnych został sędzia Sądu Rejonowego w Nysie Mariusz Ulman. Jak podano w komunikacie, to sędzia z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie karnym. Od 2002 roku orzeka w Sądzie Rejonowym w Nysie. Od 12 czerwca 2018 r. pełnił funkcję Wiceprezesa tego Sądu, a od 1 stycznia 2021 r. także funkcję Przewodniczącego II Wydziału Karnego oraz Kierownika Sekcji ds. Wykroczeń II Wydziału Karnego. W latach 2012- 2014 korzystał – na mocy decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – z delegacji do orzekania w Sądzie Okręgowym w Opolu.