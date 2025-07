„Trump, pierwszy skazany przestępca wybrany na prezydenta, zatarł granice etyczne”

Według konwencjonalnych standardów Waszyngtonu, młoda administracja Trumpa w najbardziej bezpardonowy sposób w historii Ameryki wykorzystuje do własnych celów urząd prezydencki. Przyćmiewa nawet Teapot Dome, Watergate i inne znane skandale razem wzięte. – Obserwuję i opisuję korupcję od 50 lat, ale [czasom Trumpa] wciąż nie mogę się nadziwić – mówi cytowany przez „New York Timesa” Michael Johnston, autor książek na temat korupcji.

To, co kiedyś wywołałoby reperkusje polityczne, przesłuchania i dochodzenia, teraz uchodzi płazem. „Brak oburzenia w erze Trumpa pokazuje, jak daleko prezydent przesunął granice akceptowanego zachowania w Waszyngtonie. Trump, pierwszy skazany przestępca wybrany na prezydenta, zatarł granice etyczne i zdemontował instrumenty odpowiedzialności, które ograniczały jego poprzedników” – pisze „New York Times”. Przypomina, że nie ma śledztw w sprawie postępowania prezydenta, bo tuż po objęciu urzędu zwolnił on inspektorów generalnych i innych strażników etyki w strukturach rządowych i zastąpił ich lojalistami.

– Jego nowe przedsięwzięcia biznesowe otwierają kanały, którymi płynie gotówka do prezydenta, często w sposób niemożliwy do wyśledzenia zgodnie z obowiązującymi wymogami ujawniania informacji finansowych. A ponieważ część transakcji obejmuje wykorzystanie nazwiska prezydenta, nie ma jasnych wskaźników pozwalających ocenić, czy otrzymał on stawkę rynkową, premię z tytułu pełnionego urzędu, czy też łapówkę – mówią eksperci.

Natomiast zdominowany przez republikanów Kongres nie kwapi się do podniesienia ręki na prezydenta.