Jeff Fieldhack, dyrektor ds. badań w tej samej firmie, dodaje: Stany Zjednoczone nie mają łatwo dostępnych lokalnych możliwości produkcyjnych.

Trump chce przenieść produkcję do USA

Produkcja smartfonów znalazła się w centrum uwagi w USA po tym, jak Donald Trump zagroził nałożeniem ceł na urządzenia importowane do Stanów Zjednoczonych. Choć taryfy jeszcze nie obowiązują, były prezydent poddał kontroli łańcuch dostaw Apple, namawiając producenta iPhone’a do przeniesienia produkcji flagowego modelu do USA - przypomina CNBC.

Wielu ekspertów uważa, że produkcja iPhone’ów w USA byłaby niemal niemożliwa i zdecydowanie podniosłaby cenę końcowego produktu. Co więcej, rozpoczęcie masowej produkcji w Stanach Zjednoczonych zajęłoby kilka lat. Nawet jeśli część procesów produkcyjnych miałaby miejsce w USA, łańcuchy dostaw są globalne, a komponenty smartfonów pochodzą z wielu krajów.

Smartfon Trumpa – skąd pochodzą jego komponenty?

Smartfon T1 firmy Trump Organization nie będzie wyjątkiem. Choć szczegóły dotyczące komponentów nie zostały ujawnione, znana już specyfikacja techniczna pozwala oszacować ich pochodzenie.

Urządzenie ma mieć 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED - typ ekranu produkowany głównie przez południowokoreańską firmę Samsung. Inne firmy, takie jak LG czy chińska BOE, również zajmują się jego produkcją.