Co odróżnia wyjazd do sanatorium finansowany w ramach NFZ od rehabilitacji leczniczej z ZUS w ramach prewencji rentowej? Między innymi szybszy wyjazd na turnus. W przypadku NFZ kolejki mogą wynosić nawet kilkanaście miesięcy, natomiast rehabilitacja ZUS to od kilku do maksymalnie kilkunastu tygodni oczekiwania. Ponadto w przypadku ZUS leczenie jest całkowicie bezpłatne i odbywa się w celu przywrócenia zdolności do pracy. W związku z tym nie mogą skorzystać z niego seniorzy na emeryturze. Zakład przeznacza na ten cel coraz większe fundusze – jak stanowił Plan finansowy FUS na rok 2024 na prewencję rentową przeznaczono ponad 321 mln zł, tegoroczny Plan finansowy FUS zakłada z kolei ponad 414 mln zł. Jakie są warunki skorzystania z rehabilitacji?

Dla kogo „sanatorium z ZUS”?

W ramach prewencji rentowej ZUS z programu rehabilitacji mogą skorzystać osoby, które są zagrożone utratą zdolności do pracy, jeżeli istnieje szansa, że zdolność zostanie odzyskana po rehabilitacji. Ponadto konieczne jest spełnienie jednego z następujących warunków:

bycie ubezpieczonym w ZUS – praca zawodowa;

pobieranie zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego;

pobieranie renty okresowej z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji ZUS można też skorzystać, gdy podczas kontroli zwolnienia lekarskiego lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę lub jeśli dana osoba stara się o świadczenie rehabilitacyjne bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Turnus ZUS – ile trwa?

Zwykle turnusy dla osób dorosłych w ramach NFZ trwają 21 dni. Rehabilitacja lecznica ZUS trwa natomiast 24 dni, choć ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ten czas skrócić lub wydłużyć – najpierw uzyskując zgodę Zakładu.