Renta przysługuje emerytom i rencistom, którzy osiągnęli wiek emerytalny - co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i co najmniej 65 lat w przypadku mężczyzn, do dnia śmierci małżonka pozostawali z nim we wspólności małżeńskiej i nie są obecnie w innym związku małżeńskim, a także nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat przez kobietę, 60 lat przez mężczyznę.