Foto: Paweł Krupecki

Wygląda na to, że rządowi nie zależy już na parafowaniu tej umowy. Według polityków opozycji nie ma na to dziś klimatu politycznego ani społecznego. Konfederacja domaga się od rządu odpowiedzi, jakie będą koszty wprowadzenia tej umowy dla budżetu państwa i jak obciąża go identyczna – z Ukrainą. Ministerstwo Pracy wpisało do projektu, że „umowa nie będzie miała wpływu na finanse państwa”. A to nieprawda. Podwyższenia do emerytur minimalnych „są refundowane z budżetu zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS”. Kto zdecydował o umieszczeniu w uzasadnieniu projektu ustawy takiej dezinformacji? – pyta Michał Wawer, poseł Konfederacji.

A także m.in. to, dlaczego rząd nie zawarł w umowie polsko-indyjskiej postanowień wyłączających stosowanie polskich przepisów o emeryturze minimalnej wobec obywateli Indii? – Nasz klub będzie składał projekt ustawy o wprowadzeniu w Polsce wymogu zamieszkania 20 lat dla cudzoziemca, by mógł on sięgnąć po polską emeryturę – mówi poseł Wawer.

Ministerstwo mówi o „odciążeniu” systemu emerytalnego. Ale wskazuje tylko jedną grupę pracowników

Resort pracy zaskakująco wyjaśnia „Rzeczpospolitej”, dlaczego podpisał tę umowę. By Hindus w delegacji w Polsce nie nabywał u nas praw emerytalnych, ale u siebie. „Umowa między Polską a Indiami zmierza przede wszystkim do ograniczenia obciążeń dla polskiego systemu emerytalnego związanych z delegowaniem pracowników indyjskich firm do Polski. Zgodnie z jej zapisami, pracownicy ci przez okres do pięciu lat nie będą podlegać polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych, a tym samym – nie będą nabywać prawa do emerytury z ZUS. Obecnie, z braku takiej umowy, pracownicy ci opłacają składki w Polsce i nabywają prawa emerytalne” – odpisuje na nasze pytania biuro prasowe MRPiPS (po pięciu latach Hindusi i tak wejdą do naszego systemu FUS).

Chodzi jednak wyłącznie o osoby delegowane do pracy w Polsce lub Polaków czasowo pracujących w Indiach. Szacuje tę liczbę na zaledwie 200–300 osób. To m.in. studenci, pracownicy koncernów międzynarodowych, przedstawiciele firm inwestujących w Indiach oraz członkowie rodzin obywateli Indii.