– Wygląda na to, że natrafiliśmy na ślad przerzutu emigrantów zarobkowych do Polski, a stamtąd do Europy. Mamy korupcjogenny wizowy system informatyczny, który wymusza łapówki dla pośredników. Jesteśmy w trakcie analizy danych. A potem je ujawnimy – mówi nam poseł Joński.

Wyspecjalizowane firmy, m.in. w Indiach, oferowały miejsca w kolejce do polskiej ambasady w cenie od kilkuset do kilku tysięcy dolarów za wizę do Polski wartą kilkanaście euro.

Nie ma kontroli nad emigrantem, który wjechał na wizę pracowniczą

Coraz więcej cudzoziemców, w dużej mierze Ukraińców, na podstawie sfałszowanych dokumentów lub polskich wiz pracowniczych rusza do pracy w Niemczech czy do krajów skandynawskich. Żerują na tym agencje pośredniczące, tak naprawdę grupy przestępcze – wynika z wiedzy operacyjnej niemieckich i polskich służb granicznych. Przestępcy zapewniają ich, że pracują w Niemczech dla polskiej firmy – i wszystko jest zgodne z prawem.

To pracodawca występuje do wojewody o zezwolenie na zatrudnienie konkretnych cudzoziemców. Za każdego musi zapłacić od 50 (praca do trzech miesięcy) do 100 zł (powyżej trzech miesięcy) lub zaledwie 30 zł na tzw. procedurę oświadczeniową (obejmuje obywateli sześciu państw). Tyle tylko, że praktycznie nie ma kontroli nad emigrantem zarobkowym, który wjechał na wizę pracowniczą do Polski. Wyrywkowe kontrole prowadzi Straż Graniczna i inspekcje pracy.