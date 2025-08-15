Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Pan Wilk i spółka 2”: Recydywa wesołych zwierzaków

„Pan Wilk i spółka 2” to rasowe kino gatunkowe. Animowane i dla dzieci. Tak też można!

Publikacja: 15.08.2025 16:20

„Pan Wilk i spółka 2”: Recydywa wesołych zwierzaków

Foto: mat.pras.

Michał Zacharzewski

Już pierwsza część nie była grzeczną bajeczką, lecz widowiskową opowieścią o zwierzętach, które włamywały się do banków, a na koniec ratowały świat. Część druga, gdyby została nakręcona z żywymi aktorami, śmiało mogłaby uchodzić za kolejną, nieco bardziej dynamiczną odsłonę serii „Ocean’s 11”. O tyle ciekawą, że odwracającą zgrany schemat.

W tej części wilk i przyjaciele zrezygnowali z kariery przestępczej i próbują żyć jak zwykli ludzie (czy raczej zwykłe zwierzaki). Problem w tym, że byłych skazańców nikt nie chce zatrudnić. To ciekawy i fajnie odmalowany wątek społeczny, który oczywiście zostaje ucięty – bohaterowie zostają wmanewrowani w kolejne kradzieże. I choć są niewinni, świat od razu wydaje na nich wyrok.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Donald Trump znów, jak przed wojną w Ukrainie, traktuje Władimira Putina jak normalnego polityka, a
Plus Minus
Donald Trump wciąż fascynuje się Rosją. A Władimir Putin tylko na tym korzysta
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
„Przy stole Jane Austen”: Schabowy rozważny i romantyczny
Plus Minus
„Przy stole Jane Austen”: Schabowy rozważny i romantyczny
Langer (Jakub Gierszał) nie jest już tym intrygującym szaleńcem z „Chyłki”, poprzedzającej najnowszy
Plus Minus
„Langer”: Niedopisana dekoratorka i mdły arystokrata
„Niewidzialny pożar. Ukryte koszty zmian klimatycznych”: Wolno płonąca planeta
Plus Minus
„Niewidzialny pożar. Ukryte koszty zmian klimatycznych”: Wolno płonąca planeta
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
„Historie afgańskie”: Ludzki wymiar wojny
Plus Minus
„Historie afgańskie”: Ludzki wymiar wojny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie