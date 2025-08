Stolica polskich Tatr tak łatwo się jednak nie poddała. 12 kwietnia poinformowała, że obowiązek zapłaty znów obowiązuje, tyle że w nieco niższej kwocie – 1,90 zł za dobę, a podstawą prawną jest nowa uchwała rady miasta przyjęta w marcu. Gdy okazało się, że uchylić może ją Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, władze miasta pod Giewontem uznały, że opłata turystyczna wynosi jednak 2 zł, na mocy jeszcze innej uchwały z 2013 r., która nie została jeszcze uchylona przez sąd.

2 zł za dobę wynosi opłata miejscowa wciąż pobierana w Zakopanem

Jeszcze wcześniej zakopiańscy radni zaczęli lobbować za przyjęciem nowego rozwiązania: właśnie opłaty turystycznej. Petycję, która niedawno została zarejestrowana w Sejmie, burmistrz wysłał na podstawie uchwały rady miasta.

Co z niej wynika? Zdaniem radnych, oprócz opłaty miejscowej i uzdrowiskowej do porządku prawnego powinna być wprowadzona także opłata turystyczna. Miałaby być nakładana przez rady miasta „w przypadku braku możliwości poboru opłaty miejscowej lub uzdrowiskowej” we wszystkich miejscowościach, w których istnieje baza hotelarska i wynosić maksymalnie 2,65 zł za dobę.

Zdaniem Zakopanego opłata byłaby rekompensatą za koszty utrzymania infrastruktury

Jak to argumentują radni spod Giewontu? Ich zdaniem miejscowości turystyczne, zmagające się co roku z nawałem przyjezdnych, muszą ponosić większe wydatki na infrastrukturę. – Przez część turystów opłata miejscowa jest traktowana jak podatek, który trafia do czyjejś kieszeni i ktoś się na nim bogaci. To jednak nic innego jak rekompensata dla gminy za nadmierną eksploatację. Zakopane jest miastem 25-tysięcznym, odwiedzanym latem przez 4–5 mln osób. Powoduje to eksploatację dróg, chodników, wydatki na odbiór śmieci i inne koszty, które pokrywają mieszkańcy, a nie wszyscy to przedsiębiorcy z branży turystycznej – mówi zakopiański radny Tymoteusz Mróz.