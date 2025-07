14 proc. osób LGBT+ jest w Brazylii. To rekord spośród badanych państw.

Dlaczego u nas osób LGBT+ jest tak mało? – Warto zwrócić uwagę, że badanie zostało przeprowadzone w gorącym, kampanijnym okresie w Polsce, w dniach od 25 kwietnia do 9 maja. W tym czasie część badanych mogła czuć się niekomfortowo, wybierając opcje należące do zbiorczego terminu „LGBT+”, tak szeroko krytykowanego w debacie publicznej – mówi Tymoteusz Ogłaza, research manager w IPSOS. Zaznacza jednak, że jest to tylko hipoteza, a zanalizowanie tego zjawiska wymagałoby dodatkowych badań.

Analityk dodaje, że próba badawcza w Polsce wynosiła 500 osób, a różnice w porównaniu z wynikami z kilku innych krajów są minimalne. Jego zdaniem nie powinno się więc wyciągać wniosku, że w Polsce osób LGBT+ jest faktycznie najmniej, a „należałoby raczej mówić, że Polska jest wśród krajów, gdzie tych wskazań jest najmniej”. I tu dochodzimy do pytania, na ile precyzyjne jest badanie IPSOS.

W poprzednich latach IPSOS inaczej szacowała populację LGBT+ w Polsce

Kontrowersje może budzić fakt, że pracownia podobne raporty publikowała w poprzednich latach i przynosiły one inne rezultaty. Zaledwie rok temu, w raporcie „LGBT+ Pride 2024”, odsetek osób LGBT+ w Polsce oszacowano na 10 proc., dwukrotnie więcej niż obecnie. Zaś w raporcie z 2023 roku podano liczbę 6 proc.