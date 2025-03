Równie słabo nasz kraj wypadł w pytaniu, które dotyczyło bycia dyskryminowanym w pracy lub podczas poszukiwania pracy. Pozytywnie odpowiedziało 24 proc. ankietowanych, co jest piątym najgorszym wynikiem z badanych państw. W dodatku 61 proc. badanych z Polski przyznało, że ukrywa w pracy bycie osobą LGBT, co również sytuuje nas grubo powyżej średniej unijnej.

To nie koniec złych wyników dla Polski, bo aż 58 proc. badanych zgłosiło, że było w ciągu roku ofiarą nękania, i jest to czwarty najgorszy odsetek na kontynencie. Za to jesteśmy w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o niezgłaszanie takich zdarzeń na policję lub do innych instytucji. O tym, że w Polsce nie żyje się dobrze, może też świadczyć pytanie dotyczące myśli samobójczych w ciągu ostatniego roku. Przyznało się do nich 44 proc. ankietowanych.

Jednym z powodów złych nastrojów osób LGBT jest brak przepisów chroniących ich prawa – wskazuje ekspertka

Dlaczego Polska tak mocno odstaje od średniej europejskiej? – Jednym z powodów jest mowa nienawiści sącząca się m.in. z ust polityków, a pamiętajmy, że badanie było przeprowadzane w ostatnim roku rządów PiS. W Polsce dużym problemem jest przemoc na tle homofobii, a osoby LGBT zdają się obie sprawę z tego, że w naszym nie kraju nie ma praktycznie przepisów je chroniących – komentuje socjolożka Monika Czaplicka.

O tym ostatnim świadczy też inne badanie. W 2024 roku po raz piąty z rzędu zostaliśmy uznani za najbardziej homofobiczny kraj w UE w corocznym rankingu ILGA Europe. Badanie to nie sprawdza nastrojów społecznych, a właśnie sytuację prawną dotyczącą m.in. ochrony przed dyskryminacją czy możliwości legalizowania związków jednopłciowych.

Mimo wszystko można mówić o jakimś progresie. W porównaniu z poprzednim badaniem Agencji Praw Podstawowych z 2019 roku niektóre wskaźniki dotyczące Polski poprawiły się o kilka punktów procentowych. – Osoby LGBT mogły lepiej oceniać swoją sytuację w związku ze zmianą władzy i wieloma obietnicami wyborczymi. Jednak nie zostały one spełnione, więc ten trend może nie zostać utrzymany – twierdzi Monika Czaplicka.