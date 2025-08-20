Mateusz Sabat: Politycy prawicy i ich tematy absolutnie dominują w internecie

Aktualizacja: 20.08.2025 12:50 Publikacja: 20.08.2025 12:11
Mateusz Sabat, szef firmy Big Data for Leaders
– Na przykład w lipcu takim bardzo ważnym tematem był domniemany kryzys migracyjny na polsko-niemieckiej granicy. Na tym budowali narrację posłowie z PiS-u, Solidarnej Polski i Konfederacji, często z drugich, trzecich ław, ale generowali rekordowe zasięgi – zauważył Mateusz Sabat, odpowiadając na pytanie Michała Kolanki. – To jest też wzmacniane inauguracją nowego prezydenta Karola Nawrockiego, który nie notował w lipcu jeszcze jakichś rekordowych wyników na własnych kontach, bo te konta były budowane w czasie kampanii.
Jak zauważył, wśród najbardziej angażujących i zasięgowych kont na Facebooku i na TikToku dominowały te, prowadzone przez polityków prawicy. – Jeśli chodzi o Instagrama, to jest też bardzo ciekawa zmiana w Top 10. W lipcu znalazło się tam aż 5 polityków prawicowych. – Instagram był raczej do tej pory platformą młodych, wykształconych, z wielkich miast – zauważył Mateusz Sabat.
Pytany o punkt widzenia odbiorców, sympatyzujących z drugą stroną politycznej sceny, z Koalicją Obywatelską, Mateusz Sabat odrzekł, że ta strona nie próbuje zatrzymać „prawicowej fali” – Jak popatrzymy na rankingi, no to w zasadzie z rządu wybija się tylko premier Tusk i wicepremier Radosław Sikorski. I to są takie dwa konta, które robią jakieś zasięgi, jakieś wyniki – zauważył.
Pytany o tzw. „sezon ogórkowy”, ekspert odrzekł, że „w internecie cały czas się coś dzieje”, trwa komunikacja ze strony polityków, choć trwają sejmowe wakacje. – W lipcu częstym tematem był ten rzekomy kryzys migracyjny. W sierpniu tematem było zaprzysiężenie i mocne wejście Karola Nawrockiego, a teraz tematem robi się sytuacja na Ukrainie – powiedział, zaznaczając, że ten temat może w najbliższych tygodniach zdominować dyskusję. – Tak było w listopadzie zeszłego roku, kiedy Donald Trump obejmował władzę w Stanach Zjednoczonych i mówił, że zakończy konflikt na Ukrainie bardzo szybko. Wówczas też mieliśmy do czynienia z kilkoma tygodniami, kiedy ta polska debata była trochę na drugim, trzecim planie. Natomiast dużo ważniejsze były te sprawy zagraniczne. Wydaje się, że obecnie sytuacja zmierza w podobną stronę – ocenił Mateusz Sabat z firmy Big Data for Leaders.
