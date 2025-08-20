Mateusz Sabat: Politycy prawicy i ich tematy absolutnie dominują w internecie

– Na przykład w lipcu takim bardzo ważnym tematem był domniemany kryzys migracyjny na polsko-niemieckiej granicy. Na tym budowali narrację posłowie z PiS-u, Solidarnej Polski i Konfederacji, często z drugich, trzecich ław, ale generowali rekordowe zasięgi – zauważył Mateusz Sabat, odpowiadając na pytanie Michała Kolanki. – To jest też wzmacniane inauguracją nowego prezydenta Karola Nawrockiego, który nie notował w lipcu jeszcze jakichś rekordowych wyników na własnych kontach, bo te konta były budowane w czasie kampanii.

Tematy w mediach społecznościowych zdominowane przez polityków prawicy

Jak zauważył, wśród najbardziej angażujących i zasięgowych kont na Facebooku i na TikToku dominowały te, prowadzone przez polityków prawicy. – Jeśli chodzi o Instagrama, to jest też bardzo ciekawa zmiana w Top 10. W lipcu znalazło się tam aż 5 polityków prawicowych. – Instagram był raczej do tej pory platformą młodych, wykształconych, z wielkich miast – zauważył Mateusz Sabat.

Pytany o punkt widzenia odbiorców, sympatyzujących z drugą stroną politycznej sceny, z Koalicją Obywatelską, Mateusz Sabat odrzekł, że ta strona nie próbuje zatrzymać „prawicowej fali” – Jak popatrzymy na rankingi, no to w zasadzie z rządu wybija się tylko premier Tusk i wicepremier Radosław Sikorski. I to są takie dwa konta, które robią jakieś zasięgi, jakieś wyniki – zauważył.