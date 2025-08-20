Aktualizacja: 20.08.2025 05:56 Publikacja: 20.08.2025 05:00
Putin
Foto: REUTERS/Sputnik/Vyacheslav Prokofyev
Wojna w Ukrainie jest dla Rosji wielkim niepowodzeniem, by nie powiedzieć, że czymś więcej. Nie ma mowy o tym, by Putin był w stanie zrealizować maksymalistyczne cele z początku inwazji. W zależności od kształtu przyszłego porozumienia, jeżeli w ogóle do niego dojdzie, Putin może jednak sprzedać je na użytek wewnętrzny jako sukces.
Może argumentować, że spotkanie z Trumpem świadczy o prestiżu, jakim się cieszy. Może mówić, że w gruncie rzeczy „specjalna operacja wojenna” przeciw Ukrainie była konfrontacją z całym Zachodem i że Rosja wypadła w niej militarnie dobrze, zapobiegając przy tym wstąpieniu Ukrainy do NATO. Może nie mówić, że celem była odbudowa imperium, lecz powrót Rosji na światową arenę.
Kluczowym czynnikiem będzie, czy Stany Zjednoczone wywrą taką presję na Rosję, aby odniosła wrażenie, iż koszty kontynuacji wojny będą znacznie wyższe niż dotychczas.
Chodzi o zapowiedź potężnego wsparcia dla Ukrainy w razie odmowy Rosji zaprzestania walk. Co prawda od czasu do czasu prezydent Trump i jego ekipa szkicowali już taką możliwość. Musiałby to być jednak twardy komponent negocjacji zawierający zapowiedź Waszyngtonu kontynuowania albo nawet wzmocnienia pomocy dla Kijowa.
Wydaje się, że administracja amerykańska stosowała do tej pory pozytywne formy perswazji, unikając przysłowiowego kija w relacjach z Moskwą. Może być tak, że rosyjski przywódca dojdzie do wniosku, że przerwanie walk jest mu na rękę, gdyż kraj potrzebuje wytchnienia oraz że główne porozumienie wynegocjowane z Waszyngtonem zapewni mu chwilowy reset z USA i osłabi Europę.
Ukształtowanie gwarancji natowskich dla Ukrainy bez członkostwa w NATO byłoby politycznym i dyplomatycznym majstersztykiem. Ale w praktyce konstrukcja takiego parasola polityczno-militarnego wymagałaby sporo odwagi i zaangażowania państw zachodnich oraz twardych deklaracji USA. Dlatego może w grę nie wejdą klauzule bezpieczeństwa sensu stricto, ale raczej pakiet różnych elementów, w tym mechanizmy obowiązkowego wsparcia finansowego albo militarnego Ukrainy, jak również wojskowa obecność tam państw zachodnich.
Foto: Tomasz Sitarski
W tym sensie obecność sił państw NATO w Ukrainie byłaby tylko jednym z czynników gwarancji bezpieczeństwa. Jest to jednak sprawa niezwykle skomplikowana i wszystko zależy od gotowości państw europejskich wysłania tam i utrzymania swych oddziałów. Są różne scenariusze, począwszy od symbolicznego rozmieszczenia takich sił na zachodzie Ukrainy po obecność sporych sił wzdłuż linii frontu. Dla realizacji takiego scenariusza niezmiernie ważne byłoby wsparcie USA. Jednak prezydent Trump nie jest gotów do wysłania oddziałów amerykańskich.
Wydaje się, że Polska powinna tam być. Jest jednak zrozumiałe, że w tej kwestii w Polsce panuje pewna wstrzemięźliwość. Jest oczywiste, że w „koalicji chętnych” na rzecz poparcia Ukrainy wkład każdego członka może być różny. Polska ma jednak uzasadnioną rolę do spełnienia w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego i wzmocnieniu Ukrainy. Oczywiście polskie oddziały mogłyby stać się celem rosyjskich ataków i prowokacji, ale to samo dotyczy innych kontyngentów. Moim zdaniem, jeżeli Niemcy zdecydują się na taki krok, także Polska powinna to uczynić.
Nie można wykluczyć, że takie rozwiązanie zostanie zaakceptowane przy stole negocjacyjnym. Dla Ukrainy, ale też dla większości państw europejskich, jest ważne, aby nie było formalnych cesji terytorialnych na rzecz agresora. Chodziłoby raczej o ustalenie pewnej linii wyznaczonej w oparciu o stan faktyczny. Prezydent Ukrainy mógłby to zaakceptować, argumentując, że nie miał innego wyjścia i nie było możliwości przeforsowania bardziej korzystnych warunków. Niezależnie jednak od treści politycznej i zapisów prawnych ewentualnego porozumienia, rzeczą najważniejszą jest, aby było ono stabilne. W Korei mamy do czynienia z trwałym prowizorium, którego stabilność gwarantuje obawa przed konsekwencjami jego naruszenia. Są to rozważania czysto teoretyczne.
Okres naiwności w Niemczech w traktowaniu Rosji należy już do przeszłości. Jednak są nadal głosy, iż Rosja nie zniknie i wcześniej czy później trzeba się jakoś z nią ułożyć. Sądzę, że polityka Zeitenwende będzie kontynuowana w postaci wzmacniania Bundeswehry, większych wydatków na obronność zgodnie z wymogami NATO. Utrzymana zostanie także obecność brygady Bundeswehry na Litwie. Ale nie wykluczam powrotu do starych koncepcji budowania stosunków z Rosją na dwóch filarach: odstraszania i dialogu w ramach roli Niemiec w NATO i UE. Może jednak pojawić się wątpliwość, że jeżeli Amerykanie zaczną układać swoje relacje z Moskwą, to dlaczego Europa i Niemcy miałyby nadal prowadzić politykę jej izolowania. Wszystko zależy od tego, czy Rosja będzie gotowa zawrzeć jakieś porozumienie i je respektować.
Nie ma do tego powodów. Długofalowo dąży do rewizji ładu, jaki ukształtował się w wyniku rozszerzenia NATO i UE. Pragnie ograniczenia obecności Zachodu w bezpośredniej bliskości Rosji, który to obszar uważa za swe geopolityczne przedpole. Jeżeli nawet podpisze jakieś porozumienie, to będzie to tylko symboliczny krok. Będzie go przestrzegać jedynie w sytuacji, gdy uzna, że jego naruszenie wywołałoby zdecydowaną reakcję Zachodu.
Kai-Olaf Lang
Doktor nauk politycznych, członek grupy badawczej ds. europejskich w Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie
