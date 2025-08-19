Z tego artykułu dowiesz się: Kto uczestniczył w międzynarodowym szczycie w Białym Domu?

Jakie kroki podejmuje Ukraina w celu uzyskania gwarancji bezpieczeństwa od USA?

Jakie formaty negocjacyjne rozważane są dla rozmów między Ukrainą a Rosją?

Kiedy i gdzie może dojść do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem?

Deklaracja taka padła w czasie szczytu w Białym Domu, w czasie którego Trump najpierw rozmawiał z Zełenskim, a potem doszło do spotkania w szerszym gronie, również z udziałem przywódców państw europejskich. W szczycie uczestniczyli kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Finlandii Alexander Stubb, a także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Reklama Reklama

Do spotkania w Białym Domu doszło po piątkowym szczycie na Alasce, gdzie Trump – po raz pierwszy od 2019 roku – spotkał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. W czasie szczytu Putin miał przedstawić warunki, na jakich Rosja jest gotowa zakończyć wojnę na Ukrainie.

Wołodymyr Zełenski: Kupimy w USA broń wartą 90 mld dolarów, to część gwarancji bezpieczeństwa

– Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, będzie dużo pomocy (dla Ukrainy) – mówił Trump dziennikarzom, dodając, że w zagwarantowanie bezpieczeństwa Ukrainie mają być zaangażowane przede wszystkim państwa europejskie. – Oni są w pierwszej linii, ponieważ oni tam są, ale my pomożemy – dodał.