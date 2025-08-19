Aktualizacja: 19.08.2025 05:41 Publikacja: 19.08.2025 05:34
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Foto: PAP/EPA
Deklaracja taka padła w czasie szczytu w Białym Domu, w czasie którego Trump najpierw rozmawiał z Zełenskim, a potem doszło do spotkania w szerszym gronie, również z udziałem przywódców państw europejskich. W szczycie uczestniczyli kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Finlandii Alexander Stubb, a także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
Do spotkania w Białym Domu doszło po piątkowym szczycie na Alasce, gdzie Trump – po raz pierwszy od 2019 roku – spotkał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. W czasie szczytu Putin miał przedstawić warunki, na jakich Rosja jest gotowa zakończyć wojnę na Ukrainie.
– Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, będzie dużo pomocy (dla Ukrainy) – mówił Trump dziennikarzom, dodając, że w zagwarantowanie bezpieczeństwa Ukrainie mają być zaangażowane przede wszystkim państwa europejskie. – Oni są w pierwszej linii, ponieważ oni tam są, ale my pomożemy – dodał.
Zełenski nazwał deklarację Trumpa „dużym krokiem naprzód”, dodając, że gwarancje zostaną „sformalizowane w formie pisemnej w ciągu 7-10 dni”. Zełenski poinformował też, że Ukraina zaoferowała zakup w USA broni wartej 90 mld dol.. Zakup tego uzbrojenia – głównie samolotów i zestawów przeciwlotniczych, jak wynikało z wypowiedzi Zełenskiego – ma być częścią amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
– I mamy porozumienie z prezydentem USA, że (...) kupią ukraińskie drony. To ważne dla nas – dodał Zełenski.
– Jest ważne, że USA wysyłają jasny sygnał, iż będą wśród krajów pomagających skoordynować (gwarancje bezpieczeństwa) i będą też uczestniczyć w gwarantowaniu bezpieczeństwa Ukrainie – podkreślił ukraiński prezydent. Zełenski stwierdził też, że poniedziałkowy szczyt był – jak dotąd – jego najlepszym spotkaniem z Donaldem Trumpem.
Zełenski zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przedstawicielami Rosji „w każdym formacie”. Prezydent Ukrainy mówił też, że kwestie terytorialne będą omawiane na poziomie dwustronnym, w czasie jego rozmowy z Władimirem Putinem. Na razie nie ma terminu takiego spotkania, ale dziennikarz Axios, Barak Ravid, powołując się na swoje źródła, podał, że może do niego dojść jeszcze w sierpniu.
Trump, po rozmowach z Zełenskim i europejskimi przywódcami, zadzwonił do Władimira Putina, z którym – jak podał Jurij Uszakow, doradca rosyjskiego przywódcy, rozmawiał ok. 40 minut. W serwisie Truth Social Trump napisał, że „rozpoczął przygotowania do spotkania między prezydentem Putinem i prezydentem Zełenskim”. „Po tym, jak to spotkanie się odbędzie, będziemy mieć (spotkanie) trójstronne, czyli dwóch prezydentów i ja” – dodał. W czasie rozmów z europejskimi przywódcami Trump miał powiedzieć, że taką kolejność spotkań – najpierw dwustronne, potem trójstronne – zaproponował Putin.
Prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował, by format trójstronny poszerzyć o Europę, ponieważ negocjacje dotyczą też „gwarancji bezpieczeństwa całego kontynentu”.
Przywódcy państw europejskich, którzy uczestniczyli w spotkaniu w Białym Domu, w czasie spotkania z Trumpem nalegali, by Putin zgodził się na zawieszenie broni przed rozmowami pokojowymi. Trump, który przed spotkaniem z Putinem popierał taki postulat, obecnie stoi na stanowisku, że pokój można negocjować bez zawieszenia broni.
- Chciałbym, żeby przestali (walczyć) (...). Ale strategicznie mogłoby to być niekorzystne dla jednej lub drugiej strony – mówił w poniedziałek prezydent USA. Kirył Dmitriew, specjalny wysłannik Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej z innymi państwami napisał w serwisie X, że poniedziałek był „ważnym dniem dla dyplomacji, koncentrującym się na trwałym pokoju, a nie tymczasowym zawieszeniu broni”.
Za zawieszeniem broni opowiedzieli się kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Francji Emmanuel Macron wskazując, że powinien być to warunek wstępny do bezpośrednich negocjacji z Rosją.
Z nieoficjalnych informacji przekazywanych przez agencję Reutera wynika, że spotkanie Putina z Zełenskim mogłoby odbyć się na Węgrzech. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że dojdzie do niego w ciągu dwóch tygodni. Uszakow potwierdził, że Putin rozmawiał z Trumpem o możliwości „podniesienia poziomu reprezentacji Ukrainy i Rosji uczestniczących w bezpośrednich negocjacjach”. W czasie trzech rund negocjacji Rosji z Ukrainą, które odbyły się w tym roku w Stambule, na czele delegacji ukraińskiej i rosyjskiej stali Rustem Umerow, były ukraiński minister obrony, obecnie sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy oraz Władimir Miedinski, doradca Władimira Putina.
Tymczasem tuż przed rozpoczęciem rozmów w Białym Domu MSZ Rosji po raz kolejny wykluczył możliwość rozmieszczenia sił z krajów NATO na Ukrainie jako gwarancji bezpieczeństwa po zawarciu układu pokojowego.
Donbas
Foto: PAP
W czasie spotkania z Zełenskim i przywódcami państw europejskich Trump mówił jednak, że Putin zadeklarował, iż Rosja „zaakceptuje gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy”.
Po szczycie na Alasce pojawiły się doniesienia, że Putin wyraził gotowość do zawarcia porozumienia kończącego wojnę pod warunkiem, że Ukraina wycofa się z kontrolowanej jeszcze przez siebie części obwodu donieckiego. Zełenski odrzucił taką możliwość.
