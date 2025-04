Krakowski WSA znów przyznał rację skarżącemu. Zgodził się, że zaskarżona uchwała z 2015 r. jest sprzeczna z prawem, bo wydana została m.in. z naruszeniem rozporządzenia Rady Ministrów z 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową. To przewiduje m.in. minimalne warunki klimatyczne, które muszą zostać spełnione. Tymczasem, jak podkreślił sąd, w spornym przypadku nie ma potwierdzenia, żeby kwestia jakości powietrza była analizowana. W konsekwencji sąd uznał, że w sprawie nie ustalono istnienia jednej z trzech podstawowych przesłanek wymaganych do podjęcia zaskarżonej uchwały, tj. stanu zanieczyszczenia powietrza.

Kiedy i gdzie można pobierać opłatę miejscową?

Spór ponownie trafił na wokandę NSA. Przedstawiciele i pełnomocnicy Zakopanego przekonywali, że sporna uchwała jest zgodna z prawem. Głównym argumentem miały być przepisy nowelizacji z 2005 r., które dotychczasową kompetencję wojewody w zakresie opłat miejscowych przenosiły na samorządy. Zgodnie z jej przepisami rozporządzenie wojewody małopolskiego z 8 maja 2001 r. w sprawie ustalenia w województwie małopolskim miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa, obowiązuje aż do czasu wejścia w życie uchwały rady gminy. To znaczy tej podjętej już na podstawie nowych zasad z uwzględnieniem regulacji dotyczących minimalnych warunków m.in. klimatycznych.

A w ocenie Zakopanego prawomocne unieważnienie jego uchwały dotyczącej opłaty miejscowej z 2008 r. przez sądy administracyjne oznaczało, że prawo do pobierania należności od turystów ulegało niejako odnowieniu w oparciu o stare przepisy rozporządzenia wojewody z 2001 r. Przekonywało, że opłata miejscowa, choć niewielka, ma ogromne znaczenie dla budżetu samorządu. W przypadku stolicy Tatr nie została ustalona na maksymalnym poziomie i wynosi zaledwie 2 zł. Wpływy z niej umożliwiają zaledwie 25-tysięcznemu miastu obsługę ogromnego ruchu turystycznego szacowanego na 5 mln odwiedzających rocznie. Podkreślono, że cofnięcie opłaty miejscowej będzie bardzo krzywdzące dla Zakopanego tylko dlatego, że leży ono w strefie klimatycznej, która nie spełnia wymogów jakości powietrza.

Czy zła jakość powietrza w kurorcie pozbawia gminę prawa do opłaty miejscowej?

To nie przekonało jednak NSA. Oddalając skargę kasacyjną stolicy Tatr przede wszystkim suchej nitki nie zostawił na koncepcji „odżycia” starych przepisów w miejsce unieważnionej uchwały dotyczącej opłaty miejscowej. NSA zgodził się, że przepis przejściowy z nowelizacji z 2005 r. nadal daje podstawę do stosowania rozporządzeń wojewodów. Ale dotyczy to tylko tych samorządów, które jeszcze nie skorzystały z kompetencji dotyczącej wprowadzania opłat miejscowych. Te zaś, które z tej opcji skorzystały, niejako raz na zawsze „konsumują” tę możliwość, bez względu na to, czy zrobiły to skutecznie, czy nie, bo ich uchwała w tym zakresie została unieważniona. Zatem wydanie takiej uchwały, nawet później unieważnionej, nie daje powrotu do pobierania opłaty miejscowej na postawie starych zasad.