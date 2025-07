IMGW wydał ostrzeżenia. Powodem pogoda

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami oraz silnym deszczem dla wschodniej, centralnej i południowej Polski. Czerwony alert – będący najwyższym – obowiązuje w południowej części województw małopolskiego, opolskiego i śląskiego.

IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia przed wezbraniami wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Obowiązywać będą one na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i opolskiego od niedzielnego poranka do godz. 16.00 w poniedziałek. Reszta Polski – z wyjątkiem północnego zachodu – jest zaś objęta ostrzeżeniem hydrologicznym I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wody. Alerty również będą obowiązywać w tym miejscach od rana w niedzielę, najdłużej do poniedziałku.

Prognoza pogody na niedzielę Foto: PAP

Zagrożone są województwo łódzkie oraz część województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia tam zjawisk atmosferycznych szacuje się na 80 proc.