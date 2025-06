Jak wynika z prognozy IMGW na najbliższe 10 dni, czekają nas upały, które jednak występować mają na przemian z nieco niższymi temperaturami.

Upały w pogodzie: IMGW wydał ostrzeżenia

Ostrzeżenia przed upałami wydane przez IMGW dotyczą niemal całej centralnej i południowej części Polski. Ostrzeżenia I stopnia przed upałami dotyczą części centralnej i południowo-wschodniej i obowiązują – w zależności od regionu – do godz. 17.00 lub 20.00 w poniedziałek. Z kolei ostrzeżenia II stopnia przed upałami obowiązują w poniedziałek do godz. 17.00 i obejmują Polskę południowo-zachodnią z wyjątkiem części województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Alert IMGW dla całego kraju: Burze

Poniedziałek ma być jednak nie tylko upalny, ale także burzowy. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla części województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego, które obowiązywać będą do godz. 22.00 w poniedziałek. Dla pozostałej części kraju wydane zostały ostrzeżenia przed burzami II stopnia, które obowiązywać będą – w zależności od regionu – do poniedziałkowego wieczoru lub do nocy z poniedziałku na wtorek.