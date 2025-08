11-letnia siwa Adelita, córka ogiera Kahil Al Shaqab, platynowego czempiona świata – to ona będzie gwiazdą niedzielnej aukcji koni arabskich Pride of Poland. Aukcję zaplanowano jako kulminacyjny punkt Dni Konia Arabskiego, które odbędą się od 7 do 12 sierpnia w Janowie Podlaskim.

Oprócz aukcji przewidziane są m.in. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi oraz aukcja Summer Sale, a organizatorzy mogą przystąpić do imprezy ze spokojną głową dzięki decyzji prokuratury. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, umorzyła ona śledztwo dotyczące organizacji Dni Konia Arabskiego sprzed roku.

Pride of Poland 2024. Aukcja, początkowo określana jako sukces, skończyła się nieodebraniem najdroższej klaczy przez kupującego

O kontrowersjach wokół imprezy jako pierwsza poinformowała w styczniu „Rzeczpospolita”. Przede wszystkim ujawniliśmy, że na konto Stadniny Koni Michałów nie wpłynęło 145 tys. euro za gwiazdę Pride of Poland w 2024 roku, siwą Zigi Zanę. Klacz wylicytował nabywca z Belgii, jednak – jak później informowała stadnina w Michałowie – był on tylko pośrednikiem dla klienta z Arabii Saudyjskiej. Problem w tym, że takiej sytuacji nie przewiduje regulamin imprezy. W dodatku, jak ujawniliśmy, niezgodnie z regulaminem stadnina nie zaczęła naliczać odsetek. W kwietniu poinformowała, że umowa została zerwana, a Zigi Zana zostaje w Polsce.