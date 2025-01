Jak wynika ze złożonego przez nią zawiadomienia, niegospodarnością podczas Dni Konia Arabskiego miała być podjęta po raz pierwszy w historii tej imprezy decyzja o niewykorzystaniu powierzchni reklamowej wokół ringu pokazowego. Jeszcze poważniej brzmią informacje o rzekomych nieprawidłowościach dotyczących sposobu wydatkowania dotacji 4 mln zł brutto, którą SK Janów Podlaski otrzymała na organizację wydarzenia z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Prezes SK Janów Podlaski sp. z o.o. dopuścił się działania na szkodę spółki poprzez zbycie na rzecz firmy eventowej prawa do sprzedaży zaproszeń VIP i wejściówek na aukcje, co znamionuje co najmniej fakt niegospodarności fragment zawiadomienia do prokuratury

Zdaniem zawiadamiającej większość z tej kwoty trafiła do firmy zajmującej się organizacją eventów, jednak nie przedstawiła ona faktur pozwalających na udokumentowanie wydatków. Co więcej, wspominana firma miała uzyskać od stadniny w Janowie Podlaskim prawo do sprzedaży zaproszeń VIP oraz wejściówek na aukcję i również nie rozliczyć się z wpływów z tego tytułu. „Taka konstrukcja finansowania organizacji Dni Konia Arabskiego (…) mogła wynikać z chęci ukrycia pewnych przepływów finansowych” – wynika z zawiadomienia.

Stadnina w Janowie Podlaskim nie ma sobie nic do zarzucenia w związku z organizacją Dni Konia Arabskiego

Co na to SK Janów Podlaski? „Zarząd Stadniny Koni Janów Podlaski zorganizował, przeprowadził i rozliczył Dni Konia Arabskiego 2024 w absolutnie prawidłowy sposób, starając się połączyć wysoki poziom imprezy z racjonalnymi wydatkami i nie ma sobie nic do zarzucenia w tej materii” – pisze stadnina w odpowiedzi na nasze pytania.

Zdaniem SK Janów Podlaski rozliczenia z firmą eventową były prawidłowe wyjaśnienia stadniny dla „Rzeczpospolitej”

Dodaje, że „firma wyłoniona do technicznej organizacji eventu rozliczyła się ze wszystkich wpływów wynikających z imprezy, w tym: sprzedaży biletów, parkingów, kart VIP i powierzchni wystawienniczej”, a z kolei „brak banerów i materiałów sponsorskich wokół placu czempionatowego był wynikiem umowy i zobowiązania wobec KOWR”. Problem w tym, co innego twierdzi KOWR. W korespondencji z Beatą Kumanek oświadczył wcześniej na piśmie, że nie był odpowiedzialny za decyzje o wykorzystaniu przestrzeni wokół ringu pokazowego.