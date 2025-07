Renata Dziechciarz – naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach – w korespondencji mailowej z „Rz” wyjaśnia, że zgodnie z Ustawą o IPN, art. 27, pkt 4: „Prezes Instytutu Pamięci [Narodowej] może zażądać wydania także innej dokumentacji niż wskazana w art. 25 [gdzie wymienione są dokumenty, zbiory danych, rejestry i kartoteki], wytworzone oraz zgromadzone przez organy bezpieczeństwa państwa, niezależnie od czasu jej wytworzenia lub zgromadzenia, jeżeli jest ona niezbędna do wypełnienia zadań Instytutu Pamięci [Narodowej] określonych w ustawie”. Jeśli chodzi o przejmowanie przez IPN materiałów policyjnych, datą graniczną ich wytworzenia jest 6 maja 1990 r. Dodatkowym kryterium w każdym przypadku jest przeprowadzenie przez pracowników IPN tzw. oceny akt.

Co zawierają tajne akta?

Z informacji przesłanej przez kom. Sabinę Chyrę-Giereś – rzecznika prasowego KWP w Katowicach wynika, iż 472 tomy przechowywane w archiwum katowickiej komendy to „akta kontrolne wraz z materiałami zebranymi w toku działania grupy dochodzeniowo-śledczej [kryptonim: „Anna”] w sprawie przeciwko oskarżonemu [Zdzisławowi Marchwickiemu]”. Akta oznaczono klauzulą: „ściśle tajne” i „tajne”.

W roku 2002 całość materiałów oznaczono dodatkowo symbolem „A”, co oznacza, że nie podlegają one brakowaniu (zniszczeniu), a ich zachowanie w policyjnym archiwum ma charakter stały, co według kom. Sabiny Chyry-Giereś „samo w sobie świadczy o ich znaczeniu i dbałości [policji] o transparentność”.

Komendant główny policji zdecyduje

Według naczelnik Renaty Dziechciarz z katowickiego IPN, główne działania dotyczące decyzji o odtajnieniu, wyrażeniu zgody na przegląd akt oraz ich ewentualne przygotowanie do przekazania, będą zależały od procedur policyjnych. Instytut Pamięci Narodowej ze swej strony musi dopełnić obowiązku zarejestrowania nowego nabytku, oznaczenia go właściwą sygnaturą i opracowania technicznego akt, a następnie zeskanowania lub udostępnienia ich w oryginale. Szanse na przejęcie i czas trwania procedury odtajnienia i przekazania materiałów w dużym stopniu zależą od zawartości merytorycznej dokumentów. Materiały dotyczące osobowych źródeł informacji i funkcjonariuszy operacyjnych byłej Milicji Obywatelskiej są chronione klauzulą tajności i czas oczekiwania na zapoznanie się z ich zawartością wymaga decyzji Komendanta Głównego Policji. – Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie IPN, procedura ta może potrwać wiele miesięcy – dodaje Dziechciarz.

Zmanipulowany proces Zdzisława Marchwickiego?

Po serii ataków na kobiety, do których dochodziło na terenie Zagłębia w latach 1964–1971, na ławie oskarżonych we wrześniu 1974 r. zasiadł Zdzisław Marchwicki i kilka innych osób. Proces był wydarzeniem medialnym i odbywał się w specjalnie zaadaptowanej do tego celu sali Klubu Fabrycznego Zakładów Cynkowych „Silesia” w Katowicach. Na rozprawy wydawano wejściówki. Każdego dnia sala była pełna. W lipcu 1975 r. Marchwickiego za 14 zabójstw i sześć usiłowań oraz szereg innych przestępstw skazano na karę śmierci. Wyrok wykonano 26 kwietnia 1977 r.