Fundatorka argumentowała, że wyposażyła fundację „w majątek w wysokości 1000 złotych przeznaczony na realizację jej celów statutowych, które są celami społecznie użytecznymi z zakresu pomocy społecznej”. A obecnie „Fundacja nie posiada środków pieniężnych ani majątku”, nie jest nastawiona na zysk, a jej statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.

Fundatorce się spieszy. Już w lipcu 2017 r. do sądu kieruje prośbę o „przyspieszenie rejestracji fundacji”. „Bardzo mi zależy na tym wpisie, ponieważ łamane są zasady konwencji praw człowieka, konkretnie chodzi o ZK Łódź” – wskazuje. Wygląda na to, że fundacja chce być zarejestrowana, by móc formalnie występować jako organizacja wobec osadzonego w łódzkim więzieniu. Kogo? Nie wiadomo.

Sąd jednak miesiąc później zwraca wniosek z powodów formalnych jako „nieprawidłowo wypełniony” (uchybień jest masa, nie wpisano np. drugiego organu sprawującego nadzór, czyli właściwego starosty, nie dołączono statutu fundacji). I odmawia również zwolnienia z opłaty sądowej 250 zł.

Jest hojny „francuski” darczyńca. Ale fundacja nie ma konta

Trzecie podejście do rejestracji to styczeń 2018 r. Grażyna Boniecka w mailu do prezesa sądu występuje „z wielką prośbą o możliwość rozpatrzenia wniosku w terminie”. Powodem – jak wskazuje – „jest fakt, iż zdobyliśmy przed wyjazdem bardzo chojnego (pisownia oryginalna – red.) darczyńcę, który chce przeznaczyć środki na osiągnięcie naszych celów, a w najbliższym czasie wyjeżdża do Francji. Najbliższy czas mam na myśli 7 dni” – pisze Boniecka. I tłumaczy, że przez brak wpisu do KRS fundacja „nie posiada za tym (też oryginalna pisownia – red.) konta w banku, na które można wpłacić darowiznę”. Kim jest „francuski” fundator, nie zdradza. Sąd kilka dni później zwraca wniosek – wnioskodawca nie dołączył statutu i uchwały o jego nadaniu.