Więcej niż co drugi wypadek na autostradzie wynika z nadmiernej prędkości

Tyle że kierowca bmw ma podwójne obywatelstwo – polskie i niemieckie. To oznacza, że niemiecki sąd będzie musiał wydać zgodę na jego ekstradycję do Polski, jeśli on sam nie przyjedzie do kraju, by usłyszeć zarzuty. Z tym może być ogromny problem. Od kilku lat ekstradycje do Polski są wstrzymywane ze względu na fakt, że podejrzani podnoszą, że w Polsce nie mogą liczyć na uczciwy proces przez rozmontowane przez rząd sądownictwo – tego argumentu chwytają się nawet handlarze narkotyków czy zabójcy.

Podrasowany znaczy niebezpieczny

Samochód BMW M850 G16 Sebastiana Majtczaka fabrycznie może osiągać prędkość maksymalną do 250 km/h. Portal BRD24.pl pisał, że niespełna trzy lata wcześniej poddano go tuningowi – zwiększono jego moc z 530 KM do 650 KM i moment obrotowy z 750 Nm do 850 Nm.

„Podrasowane” auta niosą śmierć na polskich drogach. Jak bmw z tragicznego wypadku na ul. Sokratesa w Warszawie, którego kierowca w 2019 r. zabił na pasach młodego mężczyznę. Jechał 136 km/h, o 86 za szybko. To auto nie powinno być dopuszczone do ruchu – ocenił biegły.

Polska ma liberalne prawo dotyczące modyfikacji samochodów i okazuje się, że np. zwiększenie mocy silnika jest prawnie dopuszczalne.

– Przepisy zakazują wprost tylko zmiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne oraz – poza pewnymi wyjątkami – zmian konstrukcyjnych. Nic nie mówią o mocy silnika. A co nie jest wprost zakazane, jest dozwolone – mówi nam Mikołaj Krupiński, rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego. Podkreśla jednak, że „można dokonywać modyfikacji w pojeździe pod warunkiem, że nowe elementy są homologowane, czyli dopuszczone do użytku”.