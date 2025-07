Normą w przypadku cudzoziemców próbujących od strony Białorusi dostać się do Polski jest to, że nie mają przy sobie żadnych dokumentów. To, że ów mężczyzna jest Afgańczykiem, wynika wyłącznie z jego deklaracji. Tymczasem żeby odesłać go do kraju pochodzenia, najpierw trzeba ustalić jego obywatelstwo, i to, czy rzeczywiście pochodzi z Afganistanu.

Wszystko rozegrało się 10 lipca późnym wieczorem, kiedy grupa migrantów dostała się na teren Polski. Jak pisaliśmy, 14 lipca Onet, opierając się na „nieoficjalnych źródłach w wojsku”, napisał, że żołnierz miał strzelać gumowymi pociskami w stronę uciekającego Afgańczyka, a gdy ten upadł na ziemię, zaczął zadawać mu ciosy kolbą karabinu.

Białostocka prokuratura od razu założyła, że winny jest żołnierz, który miał pobić migranta i pod tym kątem wszczęła śledztwo. Odrębne postępowanie – o „napaść na funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania przez niego obowiązków” – wdrożono dopiero, gdy żołnierz sam złożył doniesienie. Są więc dwie sprzeczne wersje wydarzeń i coraz więcej znaków zapytania.

Obrażenia u migranta, jak i u żołnierza, nie były ciężkie – żołnierz miał zostać uderzony łokciem w oko (miał opuchliznę, problemy z widzeniem). Z kolei migrant na kilka godzin trafił na SOR (zdarzenie było po godz. 21) – O godzinie 7 rano został wypisany z SOR – mówi nam mjr Zdanowicz. Ani migrant, ani żołnierz, nie byli hospitalizowani – nie było takiej potrzeby.