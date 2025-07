We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział tymczasowe przywrócenie kontroli na granicy Polski z Niemcami i Polski z Litwą. Jego zdaniem jest to konieczne, by zredukować niekontrolowane przepływy migrantów.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, czasowe selektywne kontrole na granicach z Litwą i Niemcami mają obowiązywać od poniedziałku 7 lipca przez najbliższe 30 dni, ale rząd nie wyklucza, że przedłuży ten okres.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak podkreślał, że przywrócenie kontroli na granicy z Niemcami i z Litwą jest zgodne z Kodeksem granicznym Schengen. O fakcie wprowadzenia kontroli – jak mówił - informował unijnego komisarza odpowiedzialnego za ochronę granic Magnusa Brunnera, a ten „przyjął argumenty” strony polskiej.