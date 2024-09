Wniosek o wysłuchanie i pytania o zasadność kontroli

Polscy eurodeputowani złożyli wniosek o wysłuchanie niemieckich władz podczas posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE).

Europosłowie PO Andrzej Halicki i były szef MSWiA Marcin Kierwiński złożyli też w trybie pilnym interpelację do Komisji Europejskiej w tej sprawie. Pytają w niej o to, czy Komisja Europejska i kraje członkowskie zostały terminowo powiadomione od decyzji Berlina, czy została przeprowadzona jej ocena, a także, czy rzeczywiście decyzja ta jest uzasadniona, biorąc pod uwagę fakt, że Niemcy są największym krajem tranzytowym, kluczowym dla funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Czytaj więcej Polityka Niemcy zaostrzą kontrole na granicach. Tusk: „To nie do zaakceptowania” Spodziewamy się jutro decyzji Niemiec o zaostrzeniu kontroli na granicach ze wszystkimi sąsiadami - powiedział premier Donald Tusk podczas Narady Kierowników Placówek Zagranicznych RP. Jego zdaniem „tego typu działania są z polskiego punktu widzenia nie do zaakceptowania”.

Także eurodeputowany PiS Kosma Złotowski złożył zapytanie do Komisji Europejskiej o zasadność i skutki gospodarcze wprowadzenia przez Niemcy kontroli granicznych. Europoseł stwierdził, że decyzja Niemiec o wprowadzeniu kontroli granicznych "godzi w gwarantowane w traktatach prawa obywatelskie i swobody gospodarcze". Pyta także o to, "czy Komisja jest świadoma, że kontrole na granicy z Polską wprowadzone przez Niemcy funkcjonują już od niemal roku". Europoseł chce się dowiedzieć, czy tak długie utrzymywanie kontroli jest w opinii Komisji zgodne z zasadą proporcjonalności oraz jak długo państwo członkowskie może utrzymywać kontrolę graniczną, aby pozostawało to zgodne z prawem europejskim.

Niemcy wprowadzają kontrole na granicach na sześć miesięcy. Dlaczego?

Informację o przywróceniu tymczasowych kontroli na wszystkich granicach lądowych Niemiec od poniedziałku, 16 września, przekazała w minionych dniach minister spraw wewnętrznych RFN Nancy Faeser.

Kontrole mają potrwać początkowo sześć miesięcy, a ruszą od poniedziałku, 16 września. Ich celem jest ograniczenie nielegalnej imigracji i ochrona niemieckich obywateli przed terroryzmem i przestępczością.