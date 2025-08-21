Rzeczpospolita
Ekonomia
Nieznaczna poprawa w przemyśle. Są nowe dane GUS

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w lipcu 2025 roku o 2,9 proc. względem tego samego miesiąca rok temu (kiedy nastąpił skok o 5,2 proc.) – podał Główny Urząd Statystyczny.

Publikacja: 21.08.2025 10:39

Foto: Adobe Stock

Piotr Skwirowski

Główny Urząd Statystyczny opublikował w czwartek najnowsze dane z polskiej gospodarki. W lipcu 2025 roku produkcja sprzedana przemysłu była o 2,9 proc. wyższa w skali rocznej – to niższy wzrost w porównaniu z lipcem 2024 roku, kiedy nastąpił skok produkcji sprzedanej przemysłu o 5,2 proc.

Jak podał GUS, w lipcu w porównaniu z czerwcem tego roku produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się nieznacznie – o 0,2 proc. W okresie styczeń–lipiec 2025 roku z kolei produkcja sprzedana przemysłu urosła o 2,2 proc. względem tego samego okresu w 2024 r. (kiedy zanotowano wzrost o 0,7 proc.). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,1 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 0,9 proc. wyższym niż w czerwcu bieżącego roku.

Nowe dane GUS z przemysłu. Co wzrosło, a co spadło w skali roku

Spośród głównych grupowań przemysłowych, w lipcu 2025 r. odnotowano wzrost w skali roku w produkcji dóbr inwestycyjnych – o 11,8 proc., dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 3,8 proc. oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 1,3 proc. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 8,9 proc. oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 4 proc.

Według wstępnych danych, w lipcu 2025 r. wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych), w stosunku do lipca ubiegłego roku, odnotowano w 17 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 47 proc., w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 11,6 proc., artykułów spożywczych – o 7,8 proc., w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 7,6 proc., w produkcji maszyn i urządzeń – o 5,6 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 4,8 proc., wyrobów z metali – o 4,6 proc., metali – o 3,5 proc. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ubiegłego roku, wystąpił w 17 działach, m.in. w produkcji napojów – o 6,8 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 3,6 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 3,5 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 2,3 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 1,8 proc.

Wzrosty i spadki produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z czerwcem

W lipcu 2025 r. wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych), w porównaniu z czerwcem tego roku, odnotowano w 18 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 13,6 proc., w produkcji artykułów spożywczych – o 7,7 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 7,6 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 6,5 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 6,4 proc., w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 5,9 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 4,7 proc. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z poprzednim miesiącem, wystąpił w 16 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 13,3 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 9,3 proc., napojów – o 6 proc., maszyn i urządzeń – o 5,9 proc., urządzeń elektrycznych – o 4,6 proc., pozostałego sprzętu transportowego – o 4,3 proc.

Ceny produkcji przemysłowej

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2025 r. spadły w porównaniu z czerwcem 2025 r. o 0,1 proc. W kolejnych miesiącach bieżącego roku, poza czerwcem, kiedy ceny wzrosły o 0,5 proc., notowano nieznaczne spadki cen. W lipcu największy spadek cen w porównaniu z czerwcem zaobserwowano w sekcji górnictwo i wydobywanie – o 1,2 proc. (w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 3,4 proc., a w górnictwie rud metali – o 0,2 proc.). W przetwórstwie przemysłowym i dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji ceny spadły – po 0,1 proc., natomiast w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę wzrosły o 0,6 proc.

W lipcu 2025 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem zeszłego roku obniżono natomiast o 1,2 proc. – Trend spadkowy obserwowany jest od lipca 2023 r. W 2025 r. tempo zmian cen utrzymuje się jednak na niższym poziomie niż miało to miejsce w ubiegłym roku – podał GUS. Największy spadek cen w ujęciu rocznym zaobserwowano w sekcji górnictwo i wydobywanie – o 1,2 proc. (w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 3,4 proc. a w górnictwie rud metali – o 0,2 proc.). W przetwórstwie przemysłowym i dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji ceny spadły – po 0,1 proc., natomiast w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę wzrosły o 0,6 proc.

 

