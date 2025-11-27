12 min. 57 sek.

Szwecja dostarczy okręty Polsce, podwyżki podatków w UK i Google kontra Nvidia

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Szwecja dostarczy Polsce okręty podwodne A26

Rząd ogłosił, że dostawcą okrętów podwodnych w programie Orka będzie Szwecja. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że szwedzka oferta jako jedyna spełniła wymagania Marynarki Wojennej. Kontrakt ma opiewać na kilkanaście miliardów złotych. Choć A26 nie są jeszcze w służbie i pojawiają się sygnały opóźnień, pierwszy okręt ma trafić do Polski w 2030 r.. Wcześniej marynarze rozpoczną szkolenia, a w 2027 r. Polska otrzyma tzw. gapfillera. Ważnym elementem są korzyści gospodarcze – Szwecja zadeklarowała zakup jednostki podobnej do „Ratownika” z polskiej stoczni PGZ.

Starsze pokolenia – niedoceniony motor konsumpcji

Badanie IQS pokazuje, że osoby 50+ to aktywna i zasobna finansowo grupa konsumentów. Aż 60 proc. lubi zakupy, a co czwarty chętnie testuje nowe marki. Eksperci, w tym dr Mariusz Woźniakowski, podkreślają, że 2 mln osób z tej grupy ma bardzo dobrą sytuację finansową. Firmy wciąż jednak skupiają się na pokoleniu Z, ignorując realny potencjał zakupowy osób dojrzałych.