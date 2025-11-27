12 min. 57 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Rząd ogłosił, że dostawcą okrętów podwodnych w programie Orka będzie Szwecja. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że szwedzka oferta jako jedyna spełniła wymagania Marynarki Wojennej. Kontrakt ma opiewać na kilkanaście miliardów złotych. Choć A26 nie są jeszcze w służbie i pojawiają się sygnały opóźnień, pierwszy okręt ma trafić do Polski w 2030 r.. Wcześniej marynarze rozpoczną szkolenia, a w 2027 r. Polska otrzyma tzw. gapfillera. Ważnym elementem są korzyści gospodarcze – Szwecja zadeklarowała zakup jednostki podobnej do „Ratownika” z polskiej stoczni PGZ.
Badanie IQS pokazuje, że osoby 50+ to aktywna i zasobna finansowo grupa konsumentów. Aż 60 proc. lubi zakupy, a co czwarty chętnie testuje nowe marki. Eksperci, w tym dr Mariusz Woźniakowski, podkreślają, że 2 mln osób z tej grupy ma bardzo dobrą sytuację finansową. Firmy wciąż jednak skupiają się na pokoleniu Z, ignorując realny potencjał zakupowy osób dojrzałych.
Kanclerz Skarbu Rachel Reeves przedstawiła projekt budżetu zakładający najszersze podwyżki podatków od lat 70. Wyższy będzie podatek od dywidend i od luksusowych nieruchomości. Zamrożenie progów podatkowych do 2030 r. oznacza de facto wzrost podatku dochodowego. Rząd argumentuje, że środki są potrzebne na finansowanie zdrowia, edukacji i infrastruktury. Krytycy ostrzegają przed spowolnieniem gospodarczym.
Meta rozważa zakup chipów AI nie od Nvidii, lecz od Google. TPU od Google ma oferować większą wydajność w uczeniu maszynowym przy pracy z określonymi modelami AI. Informacja ta zachwiała notowaniami Nvidii i podważyła jej dominację na rynku zaawansowanych chipów. To może zwiastować nowy etap rywalizacji o kluczową infrastrukturę sztucznej inteligencji.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
