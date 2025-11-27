Reklama
Szwecja dostarczy okręty Polsce, podwyżki podatków w UK i Google kontra Nvidia

Polska kupi szwedzkie okręty A26, starsi konsumenci okazują się kluczową grupą zakupową, Wielka Brytania zapowiada rekordowe podwyżki podatków, a Google rzuca wyzwanie Nvidii na rynku chipów AI.

Publikacja: 27.11.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Szwecja dostarczy Polsce okręty podwodne A26

Rząd ogłosił, że dostawcą okrętów podwodnych w programie Orka będzie Szwecja. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że szwedzka oferta jako jedyna spełniła wymagania Marynarki Wojennej. Kontrakt ma opiewać na kilkanaście miliardów złotych. Choć A26 nie są jeszcze w służbie i pojawiają się sygnały opóźnień, pierwszy okręt ma trafić do Polski w 2030 r.. Wcześniej marynarze rozpoczną szkolenia, a w 2027 r. Polska otrzyma tzw. gapfillera. Ważnym elementem są korzyści gospodarcze – Szwecja zadeklarowała zakup jednostki podobnej do „Ratownika” z polskiej stoczni PGZ.

Starsze pokolenia – niedoceniony motor konsumpcji

Badanie IQS pokazuje, że osoby 50+ to aktywna i zasobna finansowo grupa konsumentów. Aż 60 proc. lubi zakupy, a co czwarty chętnie testuje nowe marki. Eksperci, w tym dr Mariusz Woźniakowski, podkreślają, że 2 mln osób z tej grupy ma bardzo dobrą sytuację finansową. Firmy wciąż jednak skupiają się na pokoleniu Z, ignorując realny potencjał zakupowy osób dojrzałych.

Wielka Brytania podnosi podatki w budżecie na 2026 r.

Kanclerz Skarbu Rachel Reeves przedstawiła projekt budżetu zakładający najszersze podwyżki podatków od lat 70. Wyższy będzie podatek od dywidend i od luksusowych nieruchomości. Zamrożenie progów podatkowych do 2030 r. oznacza de facto wzrost podatku dochodowego. Rząd argumentuje, że środki są potrzebne na finansowanie zdrowia, edukacji i infrastruktury. Krytycy ostrzegają przed spowolnieniem gospodarczym.

Google rzuca rękawicę Nvidii w wyścigu AI

Meta rozważa zakup chipów AI nie od Nvidii, lecz od Google. TPU od Google ma oferować większą wydajność w uczeniu maszynowym przy pracy z określonymi modelami AI. Informacja ta zachwiała notowaniami Nvidii i podważyła jej dominację na rynku zaawansowanych chipów. To może zwiastować nowy etap rywalizacji o kluczową infrastrukturę sztucznej inteligencji.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

