Po drugie: poprawa nastrojów w ostatnich miesiącach jest bardzo mozolna, stopniowa. Dość zauważyć, że np. odsetek deklarujących, że sytuacja finansowa ich gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy się pogorszyła, był tegorocznej jesieni (w okresie wrzesień–listopad) tylko o niespełna 3,5 pkt. proc. niższy niż przed rokiem w analogicznym okresie (zmiana z 28 proc. do 24,5 proc.). Co więcej, ta grupa w większości zasiliła grono osób uważających, że nic się nie zmieniło, a nie tych, których sytuacja finansowa się poprawiła Osób w tej pierwszej grupie w ostatnich trzech miesiącach było średnio około 57 proc., w tej drugiej niespełna 18,5 proc. Inny przykład? Owszem, w danych GUS widać chętniejsze deklaracje, jeśli chodzi o dokonywanie ważnych zakupów (np. meble, sprzęt RTV/AGD) – co zwykle jest oznaką większego poczucia bezpieczeństwa finansowego. W listopadzie obecną sytuację jako odpowiedni czas dla takich zakupów oceniał niemal co piąty badany, najwięcej od czterech lat. Gdy jednak zapyta się, czy na takie ważne zakupy planujemy wydać w kolejnych 12 miesiącach więcej czy mniej niż w poprzednich, to okazuje się, że od około dwóch lat niewiele się tu zmienia (kilkanaście procent osób chce te wydatki zwiększać, ponad 40 proc. ukrócać). Widać więc pewną ostrożność, wstrzemięźliwość co do planów zakupowych.

Dane GUS porównać też można z podobnymi badaniami realizowanymi przez CBOS. Ostatnia taka publikacja, z połowy października, sugeruje, że od dwóch lat nastroje konsumenckie, w tym m.in. odsetki osób patrzących z nadzieją lub obawą na swoją przyszłość, swoje portfele czy sytuację gospodarczą, niewiele się zmieniają.

Zmiana „straszaka”

Słowem: zdecydowanie nie mamy do czynienia z huraoptymizmem, który mógłby zwiastować boom konsumpcyjny. To zresztą na swój sposób korzystne w ten sposób, że nie grozi dodatkową presją popytową, która mogłaby zacząć podbijać inflację.

Mimo że – średnio rzecz biorąc – nasze poduszki finansowe zostały już z naddatkiem odbudowane po okresie wysokiej inflacji, mimo wciąż kilkuprocentowego wzrostu realnych dochodów, i de facto mimo tego, że to konsumpcja prywatna jest na razie motorem napędowym cyklu gospodarczego, trudno mówić obecnie o rozrzutności konsumentów w Polsce. Z punktu widzenia perspektyw handlu cieszy wzrost gotowości do dokonywania ważnych zakupów, a efekty obniżek stóp procentowych, większy ruch w popycie na kredyt, przewidywalny dalszy realny wzrost płac oraz odbudowane bufory oszczędnościowe gospodarstw domowych powinny być stabilizatorami stabilnej, solidnej konsumpcji (ze wzrostem w okolicach 3 proc. r/r w 2026 i 2027 r.). Jednocześnie o tym, że mamy teraz też dobry czas na oszczędzanie, przekonanych jest najwięcej Polaków od początków pandemii. Coś oszczędzać udaje się w tym roku niemal dwóm trzecim badanym, a oszczędzenie jakiejś kwoty w ciągu kolejnych 12 miesięcy jako prawdopodobne ocenia blisko 60 proc. osób. Ta wzmożona skłonność do oszczędności może wynikać z możliwości (wzrost dochodów), ale wydaje się też odbiciem powściągliwości. Powodów może być kilka: pamięć niedawnej wysokiej inflacji oraz szereg zagrożeń gospodarczo-geopolitycznych (wojna w Ukrainie, działania dywersyjne na terenie Polski, wojny celne, silna konkurencja z Chin dla polskiego i europejskiego przemysłu itd.). Do tego dochodzi osłabiony popyt na pracę, widoczny m.in. w spadku liczby ofert pracy (według Grant Thornton jest ich najmniej od 2020 r.) oraz zatrudnienia w części branż, np. w przetwórstwie przemysłowym. Choć nie ma to (i nie powinno mieć, według prognoz) istotnego wpływu na stopę bezrobocia – ta wyliczana na podstawie danych z urzędów pracy urosła w ostatnich miesiącach ze względu na zmiany prawne ułatwiające rejestrację bezrobotnym oraz wydłużające okres wykreślenia z rejestrów – to strachy przed jej wzrostem są żywe. Z badania Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że wzrostu poziomu bezrobocia w ciągu najbliższych 12 miesięcy spodziewa się blisko 40 proc. badanych, właściwie najwięcej od 2,5 roku.

Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, mówi o zmianie głównego „straszaka” w polskiej gospodarce. – Pałeczkę od inflacji przejmuje rynek pracy. Oczekiwania inflacyjne konsumentów spadły, co pokazuje, że Polacy przestają nerwowo zerkać na ceny w sklepach. Niestety, w to miejsce wkrada się lęk o zatrudnienie. Wygląda na to, że widząc hamującą inflację i sygnały spowolnienia, konsumenci zaczynają kalkulować, czy ceną za stabilizację cen nie będą ich etaty – komentuje.