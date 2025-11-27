Rosyjski urząd statystyczny Rosstat opublikował dane o produkcji przemysłowej w październiku. Wzrosła ona w zeszłym miesiącu o 3,1 proc. r/r – to rekordowy skok od grudnia ubiegłego roku, dziesięciokrotnie większy niż we wrześniu, kiedy wzrost spowolnił do 0,3 proc. r/r.

Więcej czołgów i kałasznikowów, mniej jedzenia

„Ta poprawa wynika jednak w dużej mierze z gwałtownego wzrostu produkcji w sektorze przetwórczym (4,5 proc. r/r), który był napędzany przez branże skoncentrowane na zamówieniach publicznych” – zauważa Natalia Orłowa, główna ekonomistka Alfa-Banku.

Przede wszystkim dotyczy to kompleksu wojskowo-przemysłowego: produkcja „pozostałych pojazdów”, które Rosstat klasyfikuje jako czołgi i bojowe wozy piechoty, wzrosła w październiku o 41 proc. r/r, natomiast produkcja „gotowych wyrobów metalowych”, w tym broni i amunicji, wzrosła o 19,4 proc. r/r po spadku o 1,6 proc. r/r w poprzednim miesiącu.