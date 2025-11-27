Reklama
Wiadomość dla Donalda Trumpa: produkcja zbrojeniowa Rosji gwałtownie rośnie

W październiku rosyjskie zakłady zbrojeniowe wyprodukowały o 41 proc. więcej czołgów i wozów bojowych niż rok wcześniej i o 19 proc. więcej broni i amunicji. Przemysł cywilny natomiast szoruje po dnie, np. od kilku miesięcy maleje produkcja żywności.

Publikacja: 27.11.2025 14:10

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Iwona Trusewicz

Rosyjski urząd statystyczny Rosstat opublikował dane o produkcji przemysłowej w październiku. Wzrosła ona w zeszłym miesiącu o 3,1 proc. r/r – to rekordowy skok od grudnia ubiegłego roku, dziesięciokrotnie większy niż we wrześniu, kiedy wzrost spowolnił do 0,3 proc. r/r.

Więcej czołgów i kałasznikowów, mniej jedzenia

„Ta poprawa wynika jednak w dużej mierze z gwałtownego wzrostu produkcji w sektorze przetwórczym (4,5 proc. r/r), który był napędzany przez branże skoncentrowane na zamówieniach publicznych” – zauważa Natalia Orłowa, główna ekonomistka Alfa-Banku.

Przede wszystkim dotyczy to kompleksu wojskowo-przemysłowego: produkcja „pozostałych pojazdów”, które Rosstat klasyfikuje jako czołgi i bojowe wozy piechoty, wzrosła w październiku o 41 proc. r/r, natomiast produkcja „gotowych wyrobów metalowych”, w tym broni i amunicji, wzrosła o 19,4 proc. r/r po spadku o 1,6 proc. r/r w poprzednim miesiącu.

Przemysł cywilny pozostaje w kryzysie: produkcja żywności w Rosji zmniejsza się drugi miesiąc z rzędu (o 0,2 proc. r/r), przemysł chemiczny jedzie na stratach już czwarty miesiąc z rzędu, a spadek w metalurgii utrzymuje się od dziesięciu miesięcy (o 4,1 proc. r/r w październiku). Spadek produkcji odzieży pogłębił się do 6,8 proc. r/r, a mebli do 5,6 proc. r/r. Przemysł samochodowy znalazł się już na samym dnie – produkcja zjechała o 38,4 proc. r/r po 25,1 proc. spadku r/r w poprzednim miesiącu.

Dziesiątki tysięcy firm w Rosji mają straty 

Tymczasem, jak policzyła gazeta „Wiedomosti” (na podstawie danych Rosstatu) straty rosyjskich firm gwałtownie ( o 25 proc. r/r) wzrosły w 2025 r., osiągając 6,52 bln rubli (300 mld zł). Straty miało 18,4 tys. firm, co stanowi wzrost o 11 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk zgłosiło 44,4 tys. firm (–1,2 proc. r/r). Zatem zysk netto organizacji komercyjnych (zysk pomniejszony o stratę) za okres sprawozdawczy okazał się o blisko 8 proc. mniejszy w ujęciu rocznym.

Ponad połowa firm poniosła straty w górnictwie węgla (68,1 proc.), wytwarzaniu energii elektrycznej, gazu i pary wodnej (54,7 proc.) oraz w zaopatrzeniu w wodę, odbiorze i utylizacji odpadów (52,9 proc.). Udział firm przynoszących straty zbliża się do połowy w sektorach wyrębu lasów (45 proc.), wydobycia ropy naftowej (48,1 proc.), finansów i ubezpieczeń (44 proc.) oraz badań i rozwoju (41,8 proc.).

W niemal wszystkich sektorach udział organizacji rentownych spadł w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy. Wyjątkami były rybołówstwo, transport lotniczy i kosmiczny, administracja publiczna i bezpieczeństwo wojskowe, czyli zbrojeniówka oraz produkcja farmaceutyków.

„Odporność rosyjskiej gospodarki została znacząco osłabiona” – zauważa Oleg Buklemiszew, kierownik Centrum Badań nad Polityką Ekonomiczną Uniwersytetu Moskiewskiego, cytowany przez „The Moscow Times”. Na 2026 r. ekspert przewiduje stałe pogarszanie się warunków gospodarczych.

