W przypadku Boeinga — jest to 165 maszyn potwierdzonych, ale wartość tych umów opiewa na kwoty wielomiliardowe, bo np. Emirates rozszerzyły swoje zamówienia na B777X. Coraz więcej linii chce powiększyć swoją flotę o B737-MAX. Wśród nich są Ethiopian Airlines, które mają za sobą traumatyczne doświadczenia z tym modelem.

Zakończony właśnie dubajski salon lotniczy jest całkowitym odwróceniem sytuacji sprzed dwóch lat, kiedy w Dubaju dominował Boeing z zamówieniami na 295 maszyn, podczas gdy Airbus znalazł wówczas chętnych kupców na 86 samolotów.

Najbardziej imponujące zamówienia — po 75 samolotów i tyle samo opcji — złożył u Airbusa i u Boeinga flydubai, niskokosztowy przewoźnik należący do Grupy Emirates. To daje Boeingowi całkowitą gwarancję pracy na lata 2026 i 2027. I nie ma co się dziwić, że prezes Boeing Commercial, Stephanie Pope, w Dubaju była w doskonałym humorze.

Także Embraer zaistniał w Dubaju. Brazylijski producent podpisał umowę na 8 sztuk E175 od afrykańskiego przewoźnika Air Côte d’Ivoire i znalazł chętnych na samolot do przewożenia VIP-ów Praetor-600.

Brak chętnych na sprzęt wojskowy. Rosjanie nic nie ugrali

Dubajski salon jest wyraźnie demonstracją siły linii z krajów Zatoki. I wyraźnie widać, że po latach zakupów sprzętu wojskowego teraz stawia się tam na transport pasażerski i cargo.