Zespół akrobacyjny sił powietrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich Al-Fursan wykonuje akrobacje na Dubai Airshow
Dubajskie lotnicze święto zakończyła indyjska tragedia – katastrofa myśliwca Tejas, w której w ostatni piątek zginął pilot. Konstrukcja tej maszyny została opracowana przez konsorcjum Hindustan Aeronautics Limited.
Odbywający się co dwa lata dubajski salon lotniczy był przede wszystkim demonstracją siły regionalnego lotnictwa. Emirates, Flydubai, Etihad sypały zamówieniami jak z rękawa. Dołączyły do nich – już w skromniejszym wymiarze – linie z Kaukazu oraz Afryki. Pojawił się tam z zamówieniami także przewoźnik europejski – Air Europa. Hiszpański przewoźnik nieoczekiwanie postanowił powiększyć swoją flotę dalekiego zasięgu o 40 airbusów A350.
W odwiecznej rywalizacji Airbus wygrał liczbą zamówień — bo znalazł chętnych na 348 maszyn, w tym 240 potwierdzonych, reszta to opcje. Większość z nich to jednak wąskokadłubowe A321 wykorzystywane na Bliskim Wschodzie do obsługi połączeń regionalnych, chociaż nie brakuje chętnych na długodystansowe maszyny z rodziny A350, w tym te największe A350-1000.
W przypadku Boeinga — jest to 165 maszyn potwierdzonych, ale wartość tych umów opiewa na kwoty wielomiliardowe, bo np. Emirates rozszerzyły swoje zamówienia na B777X. Coraz więcej linii chce powiększyć swoją flotę o B737-MAX. Wśród nich są Ethiopian Airlines, które mają za sobą traumatyczne doświadczenia z tym modelem.
Zakończony właśnie dubajski salon lotniczy jest całkowitym odwróceniem sytuacji sprzed dwóch lat, kiedy w Dubaju dominował Boeing z zamówieniami na 295 maszyn, podczas gdy Airbus znalazł wówczas chętnych kupców na 86 samolotów.
Najbardziej imponujące zamówienia — po 75 samolotów i tyle samo opcji — złożył u Airbusa i u Boeinga flydubai, niskokosztowy przewoźnik należący do Grupy Emirates. To daje Boeingowi całkowitą gwarancję pracy na lata 2026 i 2027. I nie ma co się dziwić, że prezes Boeing Commercial, Stephanie Pope, w Dubaju była w doskonałym humorze.
Także Embraer zaistniał w Dubaju. Brazylijski producent podpisał umowę na 8 sztuk E175 od afrykańskiego przewoźnika Air Côte d’Ivoire i znalazł chętnych na samolot do przewożenia VIP-ów Praetor-600.
Dubajski salon jest wyraźnie demonstracją siły linii z krajów Zatoki. I wyraźnie widać, że po latach zakupów sprzętu wojskowego teraz stawia się tam na transport pasażerski i cargo.
Chętnych do zakupu maszyn wojskowych i uzbrojenia było jak na lekarstwo. Airbus sprzedał kilka helikopterów, ale już na maszyny transportowe A400M, podobnie jak i na coraz lepiej sprzedający się na świecie C-390 Millenium, nie było chętnych.
Być może tym trzeba tłumaczyć całkowity brak zainteresowania ofertą rosyjską, mimo że zbrojeniówka z tego kraju wyjątkowo silnie była w Dubaju reprezentowana. Rosyjskie stoisko było jednym z największych i pojawiło się tam 900 egzemplarzy samolotów, dronów, helikopterów oraz najróżniejszego sprzętu.
Rosyjskie firmy, które zdecydowały się wydać na obecność w Dubaju kilkadziesiąt milionów dolarów i co rusz startowały z jakimś pokazem, nie dosyć, że mogły się pokazać w regionie, gdzie są ogromne pieniądze praktycznie na wszystko, to jeszcze pochwaliły się nowymi wojennymi technologiami. Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z niewielu miejsc, gdzie mogą tego dowieść. Rosyjski Rosoboroneksport poinformował, że i bez zamówień z Emiratów ma zagranicznych chętnych na sprzęt wojskowy wart 60 mld dolarów.
W każdym razie Rosjanie nie zanotowali ani jednego zamówienia, chociaż obiecywali Emiratczykom transfer technologii i joint venture. Nie było chętnych także na maszyny pasażerskie MC-21 i SSJ-100, i to nawet od niezamożnych przewoźników afrykańskich.
Największym sukcesem Rosjan podczas Dubai Air Show była w tej sytuacji informacja z holdingu International Holding Company — funduszu inwestycyjnego z Abu Zabi — że jest zainteresowany przejęciem niektórych zagranicznych aktywów Łukoilu.
