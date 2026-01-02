Na globalnym rynku samochodów elektrycznych następuje spektakularna zmiana lidera. Amerykańską Teslę ma zdetronizować chiński BYD, który w czwartek poinformował, że sprzedaż jego samochodów zasilanych akumulatorami wzrosła w 2025 r. o prawie 28 proc. do ponad 2,25 mln. Jak podaje BBC, powołując się na ubiegłotygodniowe szacunki analityków, Tesla miała w tym czasie sprzedaż tylko 1,64 mln aut, podczas gdy rok wcześniej amerykański producent znalazł klientów na 1,79 mln sztuk.

Z kolei według Bloomberga w czwartym kwartale 2025 r. Tesla dostarczyła na rynek 440,9 tys. pojazdów, co w porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza spadek o 11 proc. W rezultacie prognozy dla firmy Elona Muska, mimo postępów we wdrażaniu sztucznej inteligencji i robotyki, nie brzmią optymistycznie. Analitycy z Wall Street, którzy dwa lata temu szacowali sprzedaż Tesli w 2026 r. na przeszło 3 mln pojazdów, obniżyli obecnie przewidywania na 1,8 mln sztuk.

Samochody elektryczne BYD jadą przez Węgry do Europy

Za to BYD pnie się w górę. Atutem marki jest szeroka, a przede wszystkim przystępna cenowo oferta, na co wpływa pozwalająca kontrolować koszty pionowa integracja produkcji, obejmująca m.in. baterie i chipy. Chińska firma prowadzi agresywną ekspansję, m.in. na rynku europejskim, dla której buduje fabrykę na Węgrzech o docelowej zdolności produkcji sięgającej 300 tys. aut rocznie. Kolejną inwestycją nakierowaną na podbicie Europy jest budowa fabryki w Turcji, gdzie koszty mają być niższe niż na Węgrzech, a zakład skupi się na budowie hybrydowego modelu plug-in BYD Seal U, najpopularniejszego auta marki na europejskim rynku. Oba zakłady – na Węgrzech i w Turcji – mają zrównoważyć cła na chińskie elektryki sprowadzane z Chin do Unii Europejskiej.

Co ciekawe, 2025 r. wcale nie był tak dobry dla chińskiej marki, jak mogłoby się wydawać. Według Fortune, sprzedaż w grudniu skurczyła o 18,3 proc. rok do roku, do około 420 tys. sprzedanych samochodów. W całym 2025 r. wzrost rejestracji BYD zmalał o 7,7 proc., bo rosnąca konkurencja na nasyconym rynku chińskim osłabiła dynamikę sprzedaży. W sumie BYD sprzedał w ubiegłym roku 4,6 mln pojazdów, zarówno spalinowych jak i elektrycznych, w porównaniu z 4,3 mln w 2024 r., co oznacza najwolniejsze tempo wzrostu w ciągu ostatnich pięciu lat.