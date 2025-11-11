Aktualizacja: 11.11.2025 16:56 Publikacja: 11.11.2025 14:38
Linie lotnicze w całych Stanach Zjednoczonych zaczęły odwoływać loty zaplanowane na najbliższe dni. Najdłuższe w historii zamknięcie rządu wywraca do góry nogami ruch lotniczy i zmusza tysiące pasażerów do zmiany planów podróży.
Jak na razie kłopoty lotnictwa w USA nie dotknęły LOT-u. - Latamy rozkładowo, a LOT nie ucierpiał z powodu ograniczeń operacji od ostatniego piątku o 10 proc. na największych lotniskach w USA - mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik polskiego przewoźnika. LOT lata na pięć amerykańskich lotnisk: dwa nowojorskie (Newark i JFK), Chicago, Miami i Los Angeles.
Problemy zaczynają się wówczas, gdy pasażer LOT-u na którymś z tych lotnisk musi się przesiąść na kolejne połączenia wewnątrz USA. W niedzielę i poniedziałek odwołano z krajowej siatki ponad 5 tys. lotów - głównie z powodu braku obsady stanowisk kontrolerów ruchu lotniczego, którzy od ponad miesiąca nie otrzymują wynagrodzenia i postanowili nie stawiać się w pracy.
Masowe odwołania lotów rozsierdziły Donalda Trumpa. W ostatni poniedziałek zagroził kontrolerom dyscyplinarnym zwolnieniem i zastąpieniem „prawdziwymi patriotami”. „Wszyscy kontrolerzy ruchu lotniczego muszą wrócić do pracy. I to NATYCHMIAST!!! Każdy z nich, jeśli tego nie zrobi, zostanie boleśnie ukarany. A tym kontrolerom lotów, którzy okazali się wielkimi patriotami i nie wzięli wolnego z powodu zamieszania wywołanego przez Demokratów, zarekomenduję wypłacenie po 10 tys. dolarów bonusu za ich godną służbę dla naszego kraju” – napisał Donald Trump na Truth Social.
Mężczyzna śpi na ziemi w Terminalu B lotniska LaGuardia w dzielnicy Queens w Nowym Jorku, 41. dnia zamknięcia rządu, 10 listopada 2025 roku
Prezydent dodał jeszcze, że kontrolerzy lotów znani są z tego, że nieustannie narzekają, biorą sobie wolne - i to w sytuacji, kiedy wiadomo, że i tak otrzymają należne wynagrodzenia. - Jestem z was bardzo niezadowolony. Nie pomogliście USA w starciu z atakiem fejkowych Demokratów, którzy nie mają innego celu, jak tylko ten, aby zaszkodzić naszemu krajowi. Dla mnie pozostaniecie negatywnie naznaczeni. Jeśli w niedalekiej przyszłości zamierzacie odejść ze służby, nawet się nad tym nie zastanawiajcie i zróbcie to. Ale nie dostaniecie ani odszkodowania, ani jakiegokolwiek innego wynagrodzenia - mówił prezydent w CNN. Zapowiedział jednocześnie przeznaczenie 12,5 mld dolarów na modernizację wyposażenia wież kontroli ruchu lotniczego, które przez lata były niedoinwestowane.
Reakcja prezydenta była więc całkowicie odmienna od tego, co kilka dni temu mówił sekretarz transportu Sean Duffy, który był autentycznie zaniepokojony tym, że tak kluczowi dla kraju profesjonaliści są zmuszeni świadczyć pracę bez wynagrodzenia. - Oczywiście, że chcę, żeby kontrolerzy wrócili do pracy. Ale problem polega na tym, że zderzają się oni z bardzo realną rzeczywistością ekonomiczną. Muszą płacić rachunki, posyłać dzieci do szkoły i tankować swoje samochody - mówił Sean Duffy w CNN.
Brak kontrolerów zmusił regulatora ruchu lotniczego - Federal Aviation Administration (FAA) - do ścięcia amerykańskiej siatki połączeń lotniczych o 10 proc. na 40 największych lotniskach w USA, w tym także na tych, na które lata LOT.
Sean Duffy szybko wyjaśnił również, że tylko ograniczając siatkę połączeń można było zapewnić bezpieczeństwo operacji lotniczych. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy piloci samolotów zaczęli się skarżyć, że kontrolerzy stali się mniej aktywni i bardziej zestresowani.
Ograniczenia siatki amerykańskiej obowiązują od ostatniego piątku, 7 listopada, do odwołania. Jak na razie najbardziej ucierpiały linie amerykańskie - American, Delta i United - które od tego czasu ograniczyły przewozy o 8 do 11 proc.
Nie wszystkie lotniska jednakowo zmniejszyły operacje. Niemal co piąty lot został odwołany z lotniska w Newark, 15 proc. samolotów nie wystartowało z nowojorskiej LaGuardii. Tyle samo lotów zostało odwołanych z lotniska Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport.
Na lotnisku O’Hare w Chicago jedna trzecia połączeń z tych, które nie zostały odwołane, wystartowała z potężnym opóźnieniem. Pasażerowie radzili sobie w ten sposób, że kupowali bilety na rejsy różnych przewoźników, z nadzieją, że któryś z nich rzeczywiście poleci.
Linie lotnicze ze swojej strony podstawiały większe maszyny na rejsy, które miały się odbyć, odwoływały te połączenia, na których miały mniej chętnych. A zarządy lotnisk odwołały wszystkie loty czarterowe i prywatne, aby maksymalnie odciążyć kontrolerów.
Problem z kontrolerami lotów w USA nie został wywołany wyłącznie kłopotami administracji. Już rok temu FAA informowała, że w systemie pozostaje 3,9 tys. nieobsadzonych stanowisk kontrolerskich. W całych USA zatrudnionych jest dzisiaj 10 730 certyfikowanych kontrolerów.
