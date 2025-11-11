Prezydent dodał jeszcze, że kontrolerzy lotów znani są z tego, że nieustannie narzekają, biorą sobie wolne - i to w sytuacji, kiedy wiadomo, że i tak otrzymają należne wynagrodzenia. - Jestem z was bardzo niezadowolony. Nie pomogliście USA w starciu z atakiem fejkowych Demokratów, którzy nie mają innego celu, jak tylko ten, aby zaszkodzić naszemu krajowi. Dla mnie pozostaniecie negatywnie naznaczeni. Jeśli w niedalekiej przyszłości zamierzacie odejść ze służby, nawet się nad tym nie zastanawiajcie i zróbcie to. Ale nie dostaniecie ani odszkodowania, ani jakiegokolwiek innego wynagrodzenia - mówił prezydent w CNN. Zapowiedział jednocześnie przeznaczenie 12,5 mld dolarów na modernizację wyposażenia wież kontroli ruchu lotniczego, które przez lata były niedoinwestowane.

Sekretarz transportu jest znacznie łagodniejszy. Rozumie kontrolerów

Reakcja prezydenta była więc całkowicie odmienna od tego, co kilka dni temu mówił sekretarz transportu Sean Duffy, który był autentycznie zaniepokojony tym, że tak kluczowi dla kraju profesjonaliści są zmuszeni świadczyć pracę bez wynagrodzenia. - Oczywiście, że chcę, żeby kontrolerzy wrócili do pracy. Ale problem polega na tym, że zderzają się oni z bardzo realną rzeczywistością ekonomiczną. Muszą płacić rachunki, posyłać dzieci do szkoły i tankować swoje samochody - mówił Sean Duffy w CNN.

Brak kontrolerów zmusił regulatora ruchu lotniczego - Federal Aviation Administration (FAA) - do ścięcia amerykańskiej siatki połączeń lotniczych o 10 proc. na 40 największych lotniskach w USA, w tym także na tych, na które lata LOT.

Sean Duffy szybko wyjaśnił również, że tylko ograniczając siatkę połączeń można było zapewnić bezpieczeństwo operacji lotniczych. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy piloci samolotów zaczęli się skarżyć, że kontrolerzy stali się mniej aktywni i bardziej zestresowani.

Najbardziej ucierpiały największe linie amerykańskie

Ograniczenia siatki amerykańskiej obowiązują od ostatniego piątku, 7 listopada, do odwołania. Jak na razie najbardziej ucierpiały linie amerykańskie - American, Delta i United - które od tego czasu ograniczyły przewozy o 8 do 11 proc.