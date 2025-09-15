Nie ma obaw o wynik finansowy czy przewozowy polskiego przewoźnika. Ani o to, że ogłoszona dwa lata temu strategia „rozjedzie się”. Zysk ma być zgodny z planami, a liczba pasażerów zbliży się do 12 mln, wobec 10,7 mln w 2024 roku.

Jak LOT chce dolecieć na CPK

W roku 2032, kiedy LOT zacznie operować z lotniska w Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK) jego flota ma składać się ze 130 maszyn.

– Największą zmianą jest rozbudowa segmentu przewozów regionalnych i średniego zasięgu oraz rosnący udział B737 MAX we flocie LOT. Wcześniej koncentrowaliśmy się na ruchu ściśle biznesowym. A nasza flota składała się praktycznie wyłącznie z samolotów regionalnych. Dopiero później poszerzyliśmy ją o maszyny średniego zasięgu. Do 2032 roku ten segment naszej floty będzie liczył ponad 50 maszyn. A to oznacza, że już teraz możemy uruchamiać nowe kierunki – mówi Michał Fijoł, prezes PLL LOT.

Jako przykład podaje ostatnio ogłoszone norweskie Stavanger. – To nie jest wyłącznie kierunek biznesowy, chociaż to miasto jest centrum norweskiego przemysłu naftowego. Ale to także interesujący kierunek turystyczny, nie mówiąc już o tym, że mieszka tam również wielu Polaków. Więc liczymy na duży ruch etniczny – tłumaczy prezes LOT. Podobnie jest z uruchomionym wiosną połączeniem do Keflaviku na Islandii.