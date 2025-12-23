Portal wnp.pl podsumowuje ostatni rok działalności PKP Cargo. Spółka zaliczyła m.in. spadek akcji, zredukowano także zatrudnienie.

PKP Cargo obiera trasę na zmiany

W styczniu 2025 r. Agnieszka Wasilewska-Semail objęła stanowisko prezesa PKP Cargo. Pod jej rządami powstał plan restrukturyzacji spółki oraz propozycje układowe dla wierzycieli.

„Problemy, w jakich znajduje się PKP Cargo w restrukturyzacji, mają charakter strukturalny i aby utrzymać płynność, uregulować zobowiązania, a w dłuższym terminie odbudować rentowność, konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do zmiany funkcjonowania spółki w praktycznie wszystkich aspektach (...)” – informowała wówczas Agnieszka Wasilewska-Semail, dodając, że mowa o procesie rozłożonym na lata.

Jak informuje wnp.pl, plan restrukturyzacji spółki dotyczy spłaty zadłużenia obejmującego niemal 3 mld zł. W dokumencie uwzględniono także m.in. kwestię automatyzacji procesów operacyjnych, utrzymanie dyscypliny kosztowej oraz inicjatywy rozwojowe. Plan restrukturyzacji jest aktualnie analizowany przez radę wierzycieli. Opinia na temat planu ma być wydana do 2 lutego 2026 r., a ostateczną treść propozycji układowych spółka ma przedstawić do 27 lutego przyszłego roku.

